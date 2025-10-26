金價暴漲又暴跌 4大利多支持黃金ETF買氣不墜

金價暴漲又暴跌!四大利多支持黃金ETF買盤不墜。（擷取自黃金資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際金價超狂，暴漲後又暴跌，目前約在每盎司4100美元附近震盪，法人認為，接下來美國降息與川習會登場都將左右金價表現，不過，四大利多支撐黃金ETF買盤不墜，10月23日金價大跌之際，期元大S&P黃金（00635U）交易量超過23萬張，投資人逢低買進的姿態使得黃金ETF成為人氣王之一。

期元大S&P黃金ETF研究團隊認為，目前市場情況下，有四大關鍵因素有利黃金表現。第一、根據聯準會點陣圖，預期今年可望還有2碼降息空間；第二、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，央行持有黃金儲備30年來首度超車美債，在川普一再打擊Fed獨立性的情況下，恐將加速央行去美元進程；第三、美元指數上半年重挫10.7%，創1973年以來最差同期表現，在財政赤字持續擴大的壓力下，投資人看壞美元後勢；第四、從俄烏戰爭、美中對抗到信貸風險，黃金的避險需求源源不絕。

不過，期元大S&P黃金ETF研究團隊也提醒，投資人仍須留意黃金市場近期強勢軋空走勢，面對黃金累積漲幅已大的情況下，一旦勢有反轉恐將面臨沉重壓力，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

