停電頻傳 監委促行政院、經濟部及台電公司檢討供電韌性

〔記者林哲遠／台北報導〕近年各地出現無預警停電情形，影響民生與產業運作，引發社會關注。監察院近日通過監委田秋堇、賴振昌所提調查報告。報告點出，停電主因涉及設備老化、變電所興建延宕、自動化不足，以及路平專案孔蓋地下化導致維修困難耗時等多重因素，促請行政院、經濟部及台電公司應檢討改善，以提升供電穩定。

調查報告指出，無預警停電事故90％以上發生於配電系統層級，世界各國皆然。依台電公司統計，113年度全國共發生7482起配電系統層級無預警停電事故，其中設備故障占比約四成，多為設備老化或長期高負載運轉所致。台電公司雖規劃興建新變電所分流電力，但全國規劃興建的23座變電所，有14座因遭反對而延宕，影響供電基礎建設與工程進度。

監委田秋堇、賴振昌認為，經濟部與台電公司應強化溝通，讓國人理解變電所是供電關鍵設施，盡速推動新設變電所與老舊設備汰換計畫，以降低無預警停電風險。

監委續指，台電公司提供數據顯示，近年停電次數下降，然近十年平均每戶停電時間卻由104年的3.586分鐘上升至113年的3.651分鐘，建議行政院督導各道路管理機關就「孔蓋降埋」對停電搶修影響提出合宜配套措施，並促請經濟部檢討近年停電事件影響範圍與修復時效。

擔任本案諮詢委員的學者專家說，雖台電公司宣稱饋線自動化比率達9成以上，但平均停電時間未見明顯縮短。經查，現行台電內部規定僅要求1.5具自動化開關即將該饋線定義為「自動化饋線」，標準寬鬆，難以達成停電時快速隔離故障區段之效果。

監委呼籲，經濟部宜檢討饋線自動化定義及加速智慧電網建設，以達成停電發生時，能自動檢測故障位置、快速隔離故障區段、縮小停電影響範圍及減短復電時間，提升電力系統韌性。

此外，監委發現，台電公司部分新設備運轉未久即發生故障，113年度因品質不良、施工不良、絕緣劣化等因素導致停電案件達1191件。以113年7月9日大金門地區停電為例，肇因為塔山電廠新安裝比壓器設備使用未滿一年即故障，並因電網保護設定不良等多重因素，而導致40703戶停電，促請經濟部督導台電公司進行系統性分析，檢討設備品質管理與查驗程序，防杜同類事件再發生。

另，調查報告也揭示，桃園地區於113年上半年多次發生無預警停電，且部分事故資料未即時登錄於台電停電案件統計系統。台電說明因修復人力不足，加以人員交接換班、連續事故接續搶修等因素，致生登錄疏漏。監委認為，經濟部應依電業法精神落實監督，督促台電公司核實登錄停電事故，以提供可受公評的數據為準據，並參考先進國家電業管理經驗，建立有效稽核機制。

針對114年7月丹娜絲颱風期間，全台逾百萬戶停電、數千電桿倒塌，經濟部已編列預算，規劃強化電線桿抗風設計並優先推動主幹線地下化。專家建議，地下化雖有助防災與美觀，但全面地下化成本高昂且維修不易，且過度地下化將衍生電容效應及造成電力虛功過多現象，宜審慎評估效益與風險；監委促請經濟部責成台電公司進行通盤規劃、詳估預算，以兼顧電網韌性、經濟效益及公共安全。

