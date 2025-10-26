降息、川習會登場，法人看多空交戰、台股短線震盪大。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於聯準會開啟降息循環帶動資金進一步寬鬆，以及AI需求銳不可擋的成長趨勢，台股一路向上頻創新高，雖然上週四小跌百點，不過，受到美國CPI（消費者物價指數）預期3.1%，開出來只有3.0%，美股隨即應聲上漲；法人認為，美降息是利多，但美中貿易的不確定性，加上月底川習會都是變數，短線股市震盪大，但多頭氣勢不減。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋指出，本週FOMC有望再度降息，此外，台積電（2330）法說會第3季稅後盈餘創單季新高，美股正在進行中的第3季財報，目前市場普遍預期科技龍頭股將帶來正面訊息，在資金寬鬆且基本面偏多的支持下，台股仍有機會向上挺進；但他也認為，美中貿易爭端仍有不確定性，相關負面消息可能造成股市震盪，月底即將舉行的川習會將是觀察重點。

她建議，股市若因地緣政治等不確定因素而有拉回，仍可逢低佈局，在2026至2027年全球AI基礎建設擴張浪潮推動下，台灣電子權值股具備基本面與政策雙重支撐，預料仍將是下一輪長多格局的主軸。

元大投顧分析，從量價結構來看，台股多頭氣勢不減，再創歷史新高2萬7969點，但由於乖離太大，指數隨即回檔修正，比較意外的是短線似乎走倒V格局，多頭不可太大意，短線恐震盪大。

元大投顧認為，10月14日的K線形成7090億元超大避雷針，當天高點27507點又再度回測，隱含上攻力道已有減弱現象，從看盤指標而言，台積電權重超過4成，法說會後股價見到1500元整數關卡，卻直線下墜利多出盡，投資人可同步參考美國ADR走勢。

