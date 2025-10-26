AI、日股狂飆 11月2檔新基金接棒募集

AI、日股狂飆!11月兩檔新基金接棒募集。（圖擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕AI概念股狂飆、日股急漲，投信11月還有新基金上檔募集!國內ETF發行龍頭元大投信發行旗下首檔主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」，預計11月24日至28日募集，聯邦投信「聯邦日本收益成長多重資產基金」則預計11月3日至7日進行募集。

元大投信指出，AI迎來基礎建設後應用普及的主升段，不僅NVIDIA、台積電（2330）等硬體製造表現亮眼，包括AI驅動廣告平台AppLovin、國防與政府級AI數據決策核心Palantir等技術應用企業營收成長，AI基礎建設與AI技術應用，已是AI新經濟時代兩大明確投資主軸。

元大投信表示，主動元大AI新經濟（00990A）發行價格為10元，採不配息設計，引導資金長期參與資本利得成長機會，投資涵蓋AI基礎建設包括晶片、資料中心、能源設備，AI技術應用包括生成式、代理式與實體AI，全方位布局AI成長機會。

聯邦投信則認為，日本新任自民黨總裁高市早苗上任後，積極財政與成長導向政策，推動公共建設、半導體及綠能等產業投資，有望延續通膨溫和與企業獲利改善的正向循環，法人觀察，日本經濟已擺脫長期通縮陰影，企業收益結構穩定，股市評價雖已上升但仍具吸引力，債市方面，企業體質健全、外幣發行債需求增長，為收益型資產提供新的配置空間。

而聯邦日本收益成長多重資產基金強調有「兩大專業投資顧問」，一個是日本最大壽險公司之一的Nisaay（日生資產管理），另一個是DWS德銀有50年reits投資經驗的團隊，採「股、債、REITs合一」的動態配置策略，靈活結合核心三類資產，達到報酬與風險的最佳平衡。

