經濟壓力變大 高雄市公營當鋪平均借款金額驟升

高雄市動產質借所以較低利息，提供民眾短期融資管道。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕高雄市動產質借所（公營當鋪）去年的借款人數微幅增加，平均每人借款金額驟升，顯示隨著經濟變動加劇，庶民的經濟壓力變大，短期資金融通的需求也增加。

高雄市動產質借所以較低之利率，提供民眾短期小額融資之管道，以利民眾即時取得資金週轉，肩負扶助經濟弱勢之任務，質借物品包括貴金屬、勞力士等名表、一克拉以上鑽石、Apple產品等，一般民眾質借月利率0.9%（即一萬元每月利息九十元），設籍高雄市之低收入戶質借民眾，質借金額7.5萬元內優惠僅月利率0.36%。

根據高雄市動產質借所統計，去年質借人數共2萬2416人次，雖比2020年前後疫情爆發時的質借人數少，但比前年增加了500人次；去年平均每人質借金額達4萬6930元，比前年驟升8044元，創下歷史新高。

動產質借所分析，去年平均每人質借金額增加了 8044 元，反映通膨與生活成本上升所帶來的資金壓力，包括地緣政治、俄烏及中東戰爭、通膨效應等，使基層民眾購買力下降所致，加上去年多次颱風侵襲，也導致部分家庭出現短期資金周轉壓力。

值得注意的是，去年質借人中，51歲以上民眾之占比已接近六成，反映出高齡化社會下，中高齡面臨資金需求與生活保障的雙重壓力。

