百年首見！白宮預告下月不公布CPI 聯準會決策形同「盲劍客」

聯準會預期本月底將降息1碼。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在美國勞工統計局24日公布9月消費者物價指數（CPI）後，白宮表示，由於美國政府持續停擺，下月可能史無前例的停止公布該通膨數據。此舉不僅使該數據持續發布逾1個多世紀來，首度留下空白，也使聯準會（Fed）在決定利率決策時，形同盲劍客。

路透報導，由於美國民主、共和兩黨的國會僵局，導致聯邦政府大規模關門，目前該狀況已進入第25天，美國多數經濟數據也因而暫停公布。

請繼續往下閱讀...

白宮24日聲明說，「由於調查人員無法實地進行調查，白宮了解到下月可能史上首次無法公布通膨數據」。白宮沒有提出進一步說明。

美國勞工統計局（BLS）之前表示，該單位召回一些工作人員，以編制9月消費者物價指數，除此之外，其他所有經濟數據的蒐集與公布活動皆已暫停。

雅虎財經報導，由於美國政府仍處於關門狀態，關鍵經濟數據凍結，聯準會對於經濟的衡量將變得模糊。正如RSM首席經濟學家布魯蘇艾拉斯（Joseph Brusuelas）警告，「9月的CPI數據可能是我們在明年初春之前，所能取得的最後一份品質可靠的報告」。換言之，聯準會現在如同盲劍客。

美國銀行（BofA）也發出類似警告，該銀行說，「當飛行時無法看見方向，不要改變航道」。該銀行預期聯準會在10月底的政策會議上將降息0.25個百分點（1碼），同時「基於缺乏官方部門數據」，將避免提供強力的指引。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法