1圖秒懂全球央行購金有多狂！連3年狂掃上千噸、台灣央行也表態了

〔財經頻道／綜合報導〕隨著通膨和地緣政治問題持續，各國央行購金行動相當積極，從2022起連續3年狂掃黃金上千噸，根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，截至2025年9月，全球官方黃金儲備估計總計3萬6359噸。外界關切台灣央行動向，楊金龍日前強調，央行的黃金都不會賣，但鬆口未來若外匯存底足夠多，會考慮增持黃金。

《視覺資本》（Visual Capitalist）使用世界黃金協會的數據，繪製自2014年至2024年各國央行的年度黃金購買量以及 2025 年最大央行買家。

資料顯示，2022年、2023年和2024年全球央行購金量飆升至1000噸以上，分別為1080噸、1050.8噸及1089.4噸。總計這三年，各國央行購買3220.2噸黃金，購金行動積極。

根據IMF的數據，截至2025年9月，全球官方黃金儲備估計總計3萬6359噸。資管機構新月資本合夥人兼宏觀策略師科斯塔匯編的數據更顯示，黃金佔全球央行（不計美國聯準會）的儲備比重，自 1996 年以來首次超過美國國債。

若以個別央行買家觀察，2025年上半年，波蘭以67.2噸的進口量領先，其次是阿塞拜疆（34.5噸）和哈薩克（22.1噸）。中國增加了19噸，而土耳其購買了17.2噸。捷克、柬埔寨、卡達、印度和加納也增加了儲備。上半年共有23個國家增持了儲備，凸顯各國的廣泛參與。

至於台灣央行黃金儲備部分，根據資料，央行黃金儲備約422公噸，市價台幣1.8兆，帳面潛在獲利已逾10倍。

外界關切是否會趁勢賣出實現獲利，或是跟進其他央行腳步再度加碼黃金。央行總裁楊金龍23日赴立法院財政委員會進行業務報告強調，央行的黃金都不會賣，但鬆口未來若外匯存底足夠多，會考慮增持黃金。

