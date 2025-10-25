Costco召回200萬磅豬肉乾 因含有金屬絲碎片！

美國Costco正在召回227萬7540磅可能被金屬碎片污染的即食韓國燒烤豬肉乾產品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國Costco召回200萬磅豬肉乾 因為該商品可能含有金屬絲狀碎片。

根據美媒綜合報導，美國農業部食品安全檢驗局 （FSIS） 今天宣布，南達科他州阿爾皮納的LSI公司正在召回227萬7540 磅可能被金屬碎片污染的即食韓國燒烤豬肉乾產品。

該問題是由於該企業收到多起消費者投訴，稱其豬肉乾產品中含有金屬絲狀碎片而被發現。

LSI公司確認這些金屬碎片來自生產過程中使用的傳送帶。目前尚未確診病例報告顯示食用該產品後出現損傷。任何擔心受傷的人都應聯繫醫療保健提供者。

此次召回的產品涉及14.5盎司和16盎司包裝的即食肉乾，包裝上標註著「金島火烤豬肉乾韓式燒烤配方」（Golden Island Fire-Grilled Pork Jerky Korean Barbecue Recipe）。這些肉乾的保質期為一年，「最佳食用日期」印在包裝側面，從2025年10月23日至2026年9月23日。

召回的存在是有原因的，當產品召回出現時，請務必仔細檢查你的食品儲藏室、冰箱或浴室櫃。受污染或有缺陷的產品甚至會給健康人帶來問題，從輕微的胃部不適到更嚴重的感染、過敏反應或損傷。

