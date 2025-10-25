央行啟動新鈔改版 網友笑喊：請印張忠謀！

中央銀行近日宣布啟動新台幣鈔券改版計畫，引發外界熱議。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕中央銀行近日宣布啟動新台幣鈔券改版計畫，引發外界熱議。對此，央行總裁楊金龍表示，改版週期將比照國際慣例，一般介於11至21年間進行，強調此次規劃並無政治考量，而是例行性措施。他也透露，500元面額鈔券確定會改版，並考慮延續棒球主題，預估整體成本約50億元。

消息一出，網路上掀起討論。有網友在PTT發文，關心改版是否會影響民眾生活，並詢問相關印刷、造紙類股是否可能受惠。不少人認為現金使用率已大幅下降，質疑此舉「勞民傷財」，留言指出：「都數位支付時代了，還換鈔票有必要嗎」、「我已經很久沒用現金了，新舊鈔價值也一樣」、「這筆預算根本是白花」。

請繼續往下閱讀...

不過，也有民眾持不同看法，認為更新鈔票有助防偽與提升質感，「希望能換成塑料鈔，看起來更乾淨也不容易損壞」、「可以考慮放風景或動植物，不要再是歷史人物」、「改版也是提升形象的一部分」。

部分網友更開玩笑表示，若要換人頭像，不妨考慮台積電創辦人張忠謀，「護國神山之父最代表台灣」、「要印也該印張忠謀」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法