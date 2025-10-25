稀土管制成中國鎖喉手段 德企交出機密資料讓北約曝險

為了取得稀土出口許可，德國向中國交出機密資料。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國擴大稀土出口管制規範，迫使德國企業向北京提交敏感的供應鏈資料，此舉可能使中國更加掌握柏林的經濟鎖喉點，以及北約國家的國防工業狀況，致使中國可以打壓或關閉歐洲的相關製造業者或生產線。

報導說，根據中國本月初公佈的稀土出口管制新規，外國企業必須提交詳細的機密資料，才能取得6個月的稀土進口許可。

知情人士透露，這些表格異常詳盡，要求提供顯示礦物配置的產品照片、生產圖解以及客戶詳細資料。在某些情況下，申請表格還要求過去3年的年度生產數據，以及未來3年的預計數據。

通常企業不願透露相關資料，但德國企業別無選擇，因為95%的稀土需求來自中國。而為了加快中國的審批，德國駐中國大使館還提供中國優先名單，此「白名單」確實有助於德國大企業取得許可。

德國墨卡托中國研究中心（MERCIS）首席分析師艾契薩蒂（Rebecca Arcesati）說，「這些收集的資訊可能鞏固中企的主導地位，並使其在歐洲的發展與投資取得更佳條件；從北京的角度來看，對這些產業供應鏈的建構擁有發言權，是巨大優勢」。

報導說，這些資訊可能有助於北京掌握德國產業的弱點，比如顯示哪些企業僅依賴一家中國供應商，哪些公司的供應庫存量低。然而令人憂心的不僅是北京將干擾德國的經濟，也在於中斷整個歐洲供應鏈，這對歐洲大規模的軍備計畫而言，前景令人憂心。

艾契薩蒂說，「隨著中國蒐集所有相關訊息，北京可能也對北約國家的國防工業基地，及其如何相互關聯的狀況有所了解」。

報導說，出口許可的延宕已使部份歐洲企業缺乏必要原料，進而導致生產停頓。中國歐盟商會指出，9月對22家歐企調查顯示，141件的出口申請中，僅19件取得許可，預料本月將導致46條產線停擺，12月前再增加10條產線停產。

知情者透露，德國企業無論規模大小，包括汽車製造公司都放棄對相關原物料的緊急儲備，因為北京暗示，任何採購訂單超過生產需求量的企業，將被懷疑走私這些貨物用於軍事目的或輸往美國。

德國總理梅爾茨對此表示，「依賴導致我們易於被脅迫，為了我們的安全與競爭力，當務之急是將我們的原物料與貿易供應鏈多元化」。

雖然如此，知情人士說，德國政府的因應之道亂無章法。德國經濟部向企業發放問卷調查，以了解中國正在蒐集的資料，但之後沒有下文。一些業者應政府之邀討論該問題，但收效甚微。

