76歲嬤住豪宅卻崩潰喊沒錢！生活悲歌真相曝光

76歲雙胞胎姊妹住豪宅，卻喊沒錢生活。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對76歲的雙胞胎姊妹，住在現值超過1億日圓（約新台幣2000萬元）的高級住宅，原以為擁有一套房子就能安心養老，但隨著物價上漲、電費與稅金飆升，加上現金收入不足與養老金無法負擔日常開銷，她們面臨生活困境，「現在我不知道該怎麼辦了」。

日本媒體報導，76歲的高原幸子（化名）與雙胞胎妹妹節（化名），住在東京某處距離車站僅5分鐘距離的高級住宅內，該住宅當初購置價格約為7000萬日圓，現市價已超過1億日圓，周遭的友人都羨慕他們「正在享受優雅的退休生活」。

請繼續往下閱讀...

然而，某日雙胞胎姊妹前往機構諮詢生活支援1事，負責的職員一開始還說：「住在高級住宅的人，怎麼會……，還以為是在開玩笑。」結果這對雙胞胎姊妹表示，我們已經到了極限。電費和伙食費都漲了，光靠養老金根本付不起。就算把房子賣了，我和姊妹也不知道該怎麼辦了。

據報導，兩姊妹的銀行存款僅剩約40萬日圓，主要原因是每月的支出超過25萬日圓，包括管理費、修繕積立金、固定資產稅以及日常生活費用，更糟糕的是，雪上加霜的是，房產稅和維修準備金等正持續飆升，即使兩人合併的年金收入為21萬日圓，仍不足以覆蓋日常開銷。

他們表示：「不是我們沒有足夠的資產，而是我們沒有足夠的錢來花。」

專家指出，這類情況在都市高齡家庭中並不罕見，賣掉房子雖能換現金，但她們將失去住所；若搬到出租屋，又需承擔房租，並非簡單解決方案。

此外，居住在高層公寓對老人而言，日常生活維持困難，且在管理協會會議上，他們可能經常與年輕住戶發生意見衝突。

專家建議，為了避免老後財務困境，高齡者應該提前規劃資產的流動性，考慮將部分不動產轉換為現金，或尋求其他穩定的收入來源，以確保老後生活的品質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法