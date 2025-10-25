全台最不擠》台東縣I人最宜居 每平方公里不到60人

根據內政部最新統計，台東縣每平方公里人口數不到60人，可說是全台最不擠的縣市。（資料照）
〔記者高嘉和／台北報導〕隨著高齡與少子女化趨勢加劇，根據內政部最新統計，台灣人口密度自2019年達到每平方公里652.07人的高峰後，自此一路下跌，到今年9月底跌到644.16人。最擠的縣市是台北市、每平方公里擠了快9千人，其次為新竹市與嘉義市，也都超過4千人；台東縣密度最低，每平方公里不到60人，可說是全台灣I人（指內向型人格）最宜居縣市。
台灣出生數自2008年首次跌破20萬人後，自此一路下跌，加上老齡化加速，2020年首度出現全年死亡人口超過出生人口，開始人口自然負成長、即「生不如死」，人口密度也幾乎是同期間開始反轉向下。
根據最新統計，全台最擠的縣市依序為台北市的每平方公里約8988人、新竹市的4371人及嘉義市的4343人；最不擠的縣市依序為台東縣的59人、花蓮縣的67人及南投縣的114人。
但人口密度與縣市土地面積相關，未必能代表全貌。若細分到都會行政區，最擠的兩個行政區都在新北市，分別是永和區每平方公里擠進逾3.7萬人、蘆洲區也有2.6萬人，高雄市新興區每平方公里人口數超過2.4萬人，是台南灣密度最高的行政區。而人口密度最低的行政區是高雄市桃源區，最低的鄉鎮是花蓮縣的卓溪鄉與台東縣的海端鄉，平均每平方公里人口數僅約4到5人。
|最擠的三縣市
|縣市
|每平方公里人口數
|台北市
|8988.2
|新竹市
|4371.23
|嘉義市
|4343.96
|最不擠的三縣市
|縣市
|每平方里人口數
|台東縣
|59.39
|花蓮縣
|67.72
|南投縣
|114.13
