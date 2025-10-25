全台最孤獨》基隆戶量最低 一人家戶占比最高

基隆市一人家戶占比最高、戶量全台最低，可說是最孤獨的縣市。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕跟隨著日本腳步，台灣也邁入孤獨社會。根據內政部統計，去年一人家戶（戶籍登記的戶內人口數）數達357.4萬戶、占總戶數的37.67％，雙雙創下新高，對比2014年的261.1萬戶，十年大增近百萬戶；不計離島，各縣市中以基隆市的一人家戶占比逾41％最高，且到今年9月底，基隆市戶量（平均每戶人口）僅2.14人，是全台最低，可說是全台最孤獨的縣市。

台灣人口數在2019年達到2360萬人的高峰後逐年下滑，到2024年降至2340萬人，對比同期間總戶數卻從883.2萬戶增加到948.7萬戶；一如日本，人口數一路下跌、但家戶數卻持續成長，主因是「夫妻加上子女」的二代標準家庭逐漸減少。

近10年來一至二人家戶數是逐年成長，且戶內人口數越少、成長越快，凸顯獨居或無孩頂客族家戶比重逐年增加，到去年底合計逾559萬戶、占比達59％；反觀四人或四人以上家戶數是一路下跌，其中代表三代同堂的五或五人以上家戶，去年底僅剩98.5萬戶，占比僅剩10.3％。

基隆市可說是全台最孤獨縣市，一人家戶占比達41.61％，而六人或六人以上家戶僅占2.42％，則是全台最低；其次為台東縣與台北市，一人家戶占比也都超過4成。

