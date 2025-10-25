台灣「出招」連線川普！《路透》揭密白宮默許內幕

台美之間缺乏正式外交關係。（彭博檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於台美之間缺乏正式外交關係，總統賴清德無法直接與川普通話，外媒報導，在白宮默許與支持下，台灣正透過與美國「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）運動的聯繫，尋求與美國總統川普建立間接對話管道，試圖在美中關係波動之際鞏固美方對台灣的支持。

《路透》報導，據多位台灣高層官員透露，台北當局選擇以接觸美國保守派媒體與意見領袖的方式，吸引川普陣營與「MAGA世界」的注意，並借此強化與美國民間及共和黨陣營的連結。

請繼續往下閱讀...

川普上任以來，在與北京的貿易協商中對台立場搖擺不定，他雖曾表示，中國國家主席習近平向他保證「任內不會入侵台灣」，但美國迄今尚未批准新的對台軍售案。此舉引發台北對未來安全保障的擔憂，特別是在即將於韓國舉行的川習會前夕。

4名台灣高級官員表示，台灣民眾對這些會談持續感到不安，1名不具名的台灣高級官員指出，「台灣每個人都很擔心，我們政府的責任就是確保這種情況不會發生」，意指外界憂心川普可能在與習近平的談判中犧牲台灣利益。

據了解，美國政府內部部分官員鼓勵台灣「接觸新媒體」，以便與「真正的美國人，而非自由派菁英」互動，強化美台民間共識。1名台灣官員表示：「我們不能直接打電話給川普，所以我們必須找到其他方式與他（川普）交談。」

賴清德近日接受美國保守派主持人巴克塞克斯頓（Buck Sexton）的節目專訪，節目內容在美國數百家電台播出，成效顯著。賴清德在訪談中表示，若川普能成功說服中國放棄對台動武，「他應該獲得諾貝爾和平獎」。

塞克斯頓隨後在社群平台X上發文盛讚台灣：「強烈推薦所有美國人來這裡。這裡的人都是美國的忠實粉絲。」該貼文瀏覽量已超過15萬次。台灣官員形容這次曝光是「極為正面的成果」。

此前，副總統蕭美琴也曾以流利英語接受美國保守派節目《Shawn Ryan Show》專訪；而總統府發言人李問則於《華盛頓時報》上發表了1篇專欄文章。

美國國務院發言人重申，美方對台承諾「持續超過40年」，並支持台灣透過國防改革與增加軍費強化自我防衛能力。不過台灣在美國安全體系中也出現人事變化，包括前川普顧問波頓（John Bolton）因涉嫌洩密遭指控，儘管他否認所有指控；但現任國務卿魯比歐（Marco Rubio）仍是台北的堅定友人。

為凸顯防衛決心，台灣近期強調提升軍事預算與戰略自主的重要性。賴清德在安全論壇上指出：「我們的目標是以實力確保和平，以合作促進安全。」美國保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）則在同場致詞時表示：「台美安全夥伴關係不應削弱，川普總統非常清楚這點，他是這場鬥爭的盟友。」

1位台灣官員總結說：「美國的偉大，源於它對全球戰略的重要性，而這與台灣有著深刻聯繫。美國不能也不應拋棄台灣。」

