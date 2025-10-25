台北電子展、AIoT展閉幕 國際參觀者雙位數成長

2025台北電子展與AIoT展吸引逾8000名買主觀展。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕貿協與電電公會共同主辦的「2025台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」與「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」於24日閉幕。本屆展覽匯聚國內外250家指標企業，使用460個攤位，吸引國內外8000名專業及跨業參觀者。其中，國外參觀者更以雙位數成長，前五大買主國依序為日本、美國、印度、南韓及新加坡，本展已成為全球企業尋找解決方案的最佳採購平台。

三天展期處處可見來自世界各地的買主熱絡洽談，台達電展示HVAC節能成效管理及高效伺服馬達，在展期間接獲眾多國內外買主詢問，預計明年將擴大參展；東元電機表示，展中成功接觸多位具潛力的國際買主，大讚客群精準專業；凌羣電腦以「AI+智慧大未來」為主題，展現其AI生態圈布局與產業轉型力，吸引眾多買主關注與洽談，現場熱絡；世駿電子則因展會成果豐碩，已提前完成2026年展位報名。

本屆展覽多項特色主題館也大放異彩，宏達電打造「XR數位百老匯劇院」，融合5G與VR技術，展現科技應用跨足公共安全與文化創意的創新能量。此外，「Big Bang Startups新創展區」更集結來自16國、27家新創團隊，展示視覺感測技術、多語言 AI平台，以及電致變色顯示技術等。現場許多新創公司皆表示，在展覽期間與多位來自亞洲買主進行深度交流，成效顯著。

除了展出內容精彩外，展覽期間的周邊活動也豐富多元，包括高通、AWS、鴻海研究院與研華科技等企業高層分享前瞻趨勢，吸引超過200位專業人士參與；展覽期間辦理一對一採購，洽談會更邀集來自20國、46位國際買主與台灣廠商進行174場次洽談，商機可期。

本屆展覽充分展現台灣在技術研發、產業整合與國際合作上的深厚實力，2026年TAITRONICS與AIoTTaiwan將於10月20日至22日再次登場。

