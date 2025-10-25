川普掀貿易風暴！驚現「兩大奇觀」

美國總統川普。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普曾在2018年任期時，表示「貿易戰是好事，而且很容易贏」，而川普發起貿易戰迄今，除中國明確反制外，其他主要貿易夥伴如歐盟、日本等迄今並未採取報復措施，從經貿史的角度來看，是很特殊的現象，且中國面對美方連番關稅與科技限制措施，似乎「沒在怕」，近年甚至採取相對穩健的反制策略，幾乎可以說是當前全球貿易格局的兩大「奇觀」。

綜合媒體報導，回顧歷史，1930年美國因通過《斯姆特—霍利關稅法案》，對逾兩萬種商品加徵平均20%的關稅，引發全球報復浪潮，重創國際貿易與經濟，當時各國紛紛採取報復性關稅或抵制行動，導致1930年代全球經濟大蕭條進一步惡化。

現今美國的貿易戰雖帶來摩擦，但至今未引發全面性報復。分析認為，這與美國仍是全球最大消費市場、掌握高科技產業核心技術，及部分國家對美國安全保障的依賴有關。

另一方面，中國面對美方連番關稅與科技限制措施似乎「沒在怕」，近年甚至採取相對穩健的反制策略，並透過稀土金屬出口管制強化談判籌碼。美中霸權競爭已正式走向檯面，從經濟、貿易、金融、高科技發展，到地緣政治或國際外交場域等。

中國掌握全球約5成稀土蘊藏量及9成提煉產能，其中釤、鏑等重稀土對高階晶片、戰機及導彈等國防產業關鍵零組件至關重要，被視為潛在的「供應鏈鎖喉點」。

此外，美中兩國在經濟規模上已趨於接近。以市場匯率計算，美國GDP約30兆美元，中國約20兆美元；若以購買力平價（PPP）來看，中國則已略高於美國。不過專家指出，PPP存在高估風險，因此兩國經濟實力仍屬伯仲之間。

儘管美國在全球GDP占比達25%，但其貿易規模僅占全球約13%。中國出口至美國的商品占比約15%，顯示美方市場槓桿效果有限，而隨著中國持續拓展其他市場，該比重預期將進一步下降。

目前美中雙方較勁中方看似佔上風，但值得注意的是，在高階半導體和晶片設計方面，中國近年雖全力發展，但和美國仍有不少差距，許多關鍵軟硬體也須依賴美國。

學者分析指出，美中在貿易、科技、金融及地緣政治領域的競爭已全面展開，雙方高度依賴的經貿關係，意味著任何衝突都可能造成雙輸局面。由於彼此在戰略與產業結構上仍相互倚重，外界預期雙方將在競爭與合作之間尋求平衡。

