買賣或贈與土地 誰繳地價稅就看這一天

〔記者廖雪茹／新竹報導〕土地買賣或贈與，可得注意這一天！新竹縣政府稅務局表示，地價稅的納稅義務人如何認定，關鍵就在每年8月31日的納稅義務基準日，別忽略移轉登記時間點，才能維護納稅權益。

稅務局表示，地價稅於每年11月開徵，課稅期間為當年度1月1日至12月31日，依土地稅法規定，每年8月31日為地價稅納稅義務基準日，以該日地政機關登記的所有權人為當年度地價稅納稅義務人，須繳納全年地價稅。

例如，新竹張小姐今年7月3日出售土地給林先生，雙方簽訂契約後，土地於9月5日才完成所有權移轉登記。由於納稅義務基準日（8月31日）當日張小姐仍為所有權人，因此2025年地價稅納稅義務人仍為張小姐。

稅務局進一步說明，買賣雙方常於契約中約定地價稅按當年度持有月份分別計算稅款，此為當事人之間約定的私權行為，稅務機關仍會以納稅義務基準日（8月31日）當天的土地所有權人為地價稅納稅義務人。也因此，民眾若於納稅義務基準日（8月31日）前有土地買賣或贈與等移轉行為，應特別注意移轉登記時間點。

新竹縣政府稅務局諮詢電話，竹北總局：03-5518141，竹東分局：03-5969663，或撥打：0800-000321。

