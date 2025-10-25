川習會前先出招！美貿易代表署：對中國啟動301條款調查

在川習會前夕，美國貿易代表署24日宣布，針對中國是否履行，美中在2019年（美國總統川普第一任期）簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日晚間出發展開亞洲行，並計畫將與中國國家主席習近平會面。不過美國貿易代表署24日也宣布，基於美國「1974年貿易法案」第301條款，針對中國是否履行美中在2019年（美國總統川普第一任期）簽署的「第一階段貿易協議」，展開調查。

在川普第一任期時美中曾展開貿易戰，雙方最後於2019年12月13日達成第一階段貿易協議，又稱為「美中經濟與貿易協議」。內容列出中國應增加對美採購額，但中國並未完成採購目標，時任美國貿易代表戴琪於2022年在出席國會聽證時也指出，與中方的對話推進得「極其困難」。

貿易代表署指出，在協議生效5年後，美國雖多次與中國就實施問題進行磋商，但中國似乎並未履行其在第一階段協議下，關於非關稅壁壘、市場准入問題以及採購美國商品和服務的承諾。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於24日宣布，對於中國是否全面履行「第一階段貿易協議」展開調查。調查將依據《1974年貿易法》第301條進行，該條款允許政府調整來自被視為存在不利貿易行為國家的進口。此類調查雖然通常會持續數月甚至更長時間，但可替川普提供單方面課徵關稅的法律依據。

葛里爾指出，啟動這項調查強調，川普政府決心讓中國履行第一階段貿易協議，以保護美國農民、畜牧、勞工和創新者，並為美國民眾的利益，與中國達成更互惠的貿易關係。貿易代表署正在邀請大眾提供意見，並計畫舉行公聽會，作為調查過程的一部分。

