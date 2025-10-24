玉山搶親三商壽？國泰李長庚：祝福！

國泰金控總經理李長庚。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽出售案，傳出玉山金控以每股超過8元的出價，超出中信金控約0.5元，以三商壽約60億股計算，整體交易金額粗估約480億元。對此國泰金控總經理李長庚表示「祝福」，也透露明年保險業接軌後，會思考透過併購強化資產管理成為集團的第三引擎。

三商美邦人壽出售案，傳出玉山金控以每股8.2元的出價，超出中信金控約0.5元，成為贏家。以三商壽約60億股計算，整體交易金額粗估約480億元。

國泰金控總經理李長庚今出席「2025臺灣氣候行動博覽會」，被問及對此樁交易案的看法，他表示「祝福」。

國泰金控本身的併購計畫，他表示，金控基本架構中，壽險約佔2/3。因應明年接軌，過去幾年金控用各種方式幫人壽增資千億，為的是要確定旗艦公司在新的遊戲規則下，資本強度一定夠，因此把所有資源優先給國壽，在此狀況下就會稍微把一些需要花大錢的往後延，必須要先確定國壽能順利過關，資本達到一定強度，順利接軌。

李長庚說，等明年國壽接軌後，就會重新思考集團架構下目前還缺什麼、哪裡有新的機會點，也許會重新積極思考這個問題。

他也提到，最近宣佈國泰金控建立資產管理平台，在訂定資產管理成為集團第三引擎的架構後，在資產管理市場上就會比較加大力度，思考透過併購強化金控的版圖架構。

他透露，目標不會只限國內證券投信，會看亞洲有沒有其他的併購機會，或是進入新的市場的機會，這一切在都會比較積極進行。

