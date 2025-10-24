王金平：找出生技產業「潘文淵」 再創另一座護國神山

前立法院長王金平24日出席台北論壇舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」，並發表專題演講。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕前立法院長王金平今日出席台北論壇基金會舉辦的「2025再造兆元產業科技人文論壇」，盼為台灣生技產業的未來找到新的方向。王金平演講時呼籲政府出面領航，整合產官學能量，並找出生技產業的「潘文淵」擘劃政策藍圖，讓生技產業成為台灣「第二座護國神山」，讓台灣在全球競爭中繼續崛起。

王金平指出，台灣在地理上歷經多次造山運動，在產業發展上的第一次造山運動，就是「半導體產業」的崛起，當年美國華裔科學家潘文淵博士受邀返台，提出發展「台灣電子積體電路技術計畫」，與時任經濟部長孫運璿等人擘劃出台灣半導體產業的藍圖，造就今日的半導體神山。

請繼續往下閱讀...

王金平認為，造山運動需要「政府具備戰略遠見與完善的政策規劃」，「紮實建立人才培育基礎」，「將技術與學術研究成功轉化」，並培育出一至兩個「產業龍頭」，形成自主運作的產業生態系。唯有如此，才能打造出堅不可摧的「神山」。

王金平回憶，2007年在前中研院長翁啟惠、前總統蔡英文等人推動下，他當時以立法院長的身分親自提案，完成《生技新藥產業發展條例》的制定，吸引資金與人才投入，成為台灣生技產業發展的重要里程碑。近年來，台灣的生技產業在法規政策與企業發展上已具備相當基礎，但要如半導體產業一般站上全球不可撼動的地位，仍需政府、產業與學研界共同努力。

王金平表示，生技產業涵蓋極廣，如果能有一個清晰的國家戰略與協作機制，通過立法等手段，讓政府、企業、學術界都朝同一個方向前進，台灣的生技產業就能從「分散發展」走向「系統推進」。台灣擁有深厚的科技底蘊，未來的生技產業，不再只是傳統的藥物研發或醫療製造，而是一個「AI半導體結合生技」的跨界時代。

王金平指出，生技業是高風險、高投入、長週期的產業，政府基金應有帶頭投資的使命，支持具有潛力的公司，或是透過立法放寬政策，帶動更多國內外資本投入，產業才能建立健康的生態系，推動創新與長期成長。

生技產業除了要有政府的戰略方向、政策的不斷優化以及產業生態系的逐步形成外，王金平認為，真正能運作起來的關鍵，還是需要「專業人才」；半導體產業當年有潘文淵擘劃發展藍圖，同樣的，生技產業若要成為台灣的下一座神山，人才及優秀的「領航者」，也就是找出生技產業的「潘文淵」，是重中之重。

王金平說，如果說半導體是過去四十年台灣的奇蹟，那麼未來四十年，生技將是台灣必須全力以赴的戰略戰場。為打勝這場世紀之戰，政府必須擔責與領航，整合產學能量，而業者也要團結參與、出謀劃策，並共同找出當代生技業的領航者、生技產業的「潘文淵」，打造如同當年半導體產業般堅實的團隊，慢慢堆砌起第二座神山。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法