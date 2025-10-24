陶朱隱園話題不斷 圍繞「天價」、「關係人」

臺北市旋轉豪宅「陶朱隱園」，因每坪單價創新高而再度躍上版面。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕因每坪單價創新高而再度躍上版面的臺北市旋轉豪宅「陶朱隱園」，10多年來話題不斷，且多半圍繞在「開超高價」、「關係人」等話題上面。

房產業者指出，該豪宅前身是「亞太會館」，因經營不善，2008年曾委託商仲業者開出底價199億元公開標售，因無人出手，隔年再將底價下修至150億元，仍舊沒有遇到有緣人，最終亞太工商聯則找來自家人中華工程打掉亞太會館並改建成豪宅「陶朱隱園」

而亞太會館是在2012年拆除，並在同年四月取得豪宅的建照，耗時6年，總算取得使照，且在2019年「陶朱隱園」出現第1筆過戶記錄，7樓被承耀股份有限公司買下，以當時債權設定金額來看，總價超過18億元、每坪單價突破600萬元，但法人承耀的董監事資料，均與威京集團的威京開發有所連結，因此，被外界認為是關係人交易，而單價600萬元則直接被認定是威京集團主席沈慶京的「期望價」。

不過，隨著「京華廣場」開發案容積率爆發弊案一事，導致威京集團在資金需求上緊張，因此，今年2月，「陶朱隱園」便確定低樓層以每坪300萬元起的單價公開銷售，總算在昨日傳出好消息，17樓以總價12億元、每坪近400萬元成交，即便與每坪期望單價600萬元，有著超過3成落差，但仍寫下全台豪宅最高單價紀錄，甚至吸引更多關注目光，尤其首戶開胡後，預期也會讓部分富豪放下心中的疑問，提高出手意願。

