台積電盼建立本土先進封裝生態系 台廠能變第一供應商

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）資材管理處處長柯宗杰昨指出，先進封裝CoWoS是台積電獨特研發的技術，也是AI晶片大量需求的先進封裝，但可惜所需的設備、特殊化學品與材料，多數仍依賴日本與美國進口供應，台灣廠商只能當「第二供應商」，主要的挑戰在於大規模量產的可靠度問題，他期盼台灣廠商藉助研發資源提升技術，台積電將會提供驗證平台，以協助國內廠商能早日升級為「第一供應商」，並能在台灣建立本土先進封裝生態系，包括原物料與設備供應鏈。

柯宗杰表示，半導體生產所需的特殊氣體、特殊化學品跟一般傳統大宗化學及氣體的市場很不一樣，特殊氣體、特殊化學品的量不是很大，但價值卻是很高 。台灣有化學公司也想要轉型，在可靠度也有一定的能力，但當要提供大量生產時，他們可靠度可能跟日本的廠商沒辦法競爭，當客戶在做選擇的時候，其實是無法在這一塊有所犧牲。

柯宗杰指出，台灣雖有特用化學品廠商，但常被定位為美日廠商的第二供應商，主要挑戰在於大規模量產時的可靠性難以與國際大廠競爭。他建議可由工研院、學校等單位提供研發資源，協助有意轉型的本土廠商提升技術，台積電可提供驗證平台，幫助台灣厰商的產品打入市場。

柯宗杰昨在一埸「化台灣半導體產業優勢，持續引領全球發展」論壇中指出，在半導體前段的晶圓製造，不管製程中的設備、材料等等，很多都是美國或日本市場的供應商。最近這幾年，在先進封裝部分，包括搭配AI晶片的CoWoS，積極地發展，但他發現相關的設備，尤其在物料例如特殊化學品、特殊材料，其實很多還是從日本過來，也就是日本的供應商居多。

他說，CoWoS的先進封裝是台灣研發、台灣發展的技術，他常想是不是可以有一個先進封裝的在地生態鏈，囊括很多的原物料、設備等？但目前為什麼沒有辦法做到？其實在台灣在有一些特殊氣體、特殊化學品的廠商，台積電也有合作中，但是台灣廠商常常會變成是在日本或是美國廠商之後的第二供應商。

柯宗杰表示，台灣的供應商的有一個很大的好處，當產能有問題，很快的可以到廠區服務，合作效率「非常非常的快」，希望技術的發展，後續可以逐漸都變快，可以一起密切合作，發展得很好。

他認為工研院或學校，可以在基礎的研發能力方面，提供國內特殊氣體、特殊化學材料有潛力又想轉型的廠商一些協助，當產品研發到足夠需求時，台積電可透過建立驗證平台，給予一起合作的一些機會，以協助台灣廠商更強大，並建立本土先進封裝生態系。

