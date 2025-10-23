中國害的？經濟學人驚爆土耳其紡織業快崩潰 31萬人丟飯碗

外媒指出，土耳其紡織業面臨嚴峻挑戰。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《經濟學人》指出，土耳其紡織業的全球市佔已降至3%以下，創30多年來最低水準。出口連三年下滑，從2022年的220億美元（約台幣6776億）高峰降至今年預計的170億美元（約台幣5236億），降幅達23%。據估計，超過31萬名紡織和成衣工人被裁，約6000家企業倒閉。歐盟訂單轉移至中國、敘利亞工人返國及通膨是土耳其紡織業陷入危機的主因。

報導指出，土耳其雖是是世界頂級紡織品供應國之一，其全球市佔率卻已降至3%以下，為30多年來最低水準。與去年同期相比，土耳其最大的競爭對手孟加拉和越南的服裝出口在 2025 年上半年實現兩位數增長，土耳其則下滑6.9%。

報導稱，土耳其紡織業出口額已連續三年萎縮，從2022年的220億美元高峰降至今年預計的170億美元，降幅達23%。據估計，超過31萬名紡織和成衣工人被解僱，約6000家企業倒閉。還有數百家企業外移，其中大部分遷往埃及。

報導直指，土耳其的經濟狀況是造成紡織業低迷的原因之一。過高的借貸利率和高估的貨幣，導致通膨率從三年前的接近3位數，降至如今仍居高不下的33%。這些因素也推高勞動力和生產成本，嚴重削弱紡織業的競爭力。從2022年初至今，土耳其的最低工資漲幅超過60%。曾經享受低利率的出口商，如今正感受到壓力。

土耳其出口商協會主席古爾泰佩（Mustafa Gultepe）表示，土耳其服裝傳統上比中國或印度服裝價格更高，但其卓越的品質可以彌補這一缺陷。如今這種模式已不再適用。他說，「當我們的價格高出15%或20%時，歐洲客戶會選擇我們，現在價差已達50%。」

因此，外國訂單正在轉向亞洲。中國已是歐盟最大的紡織品和服裝供應國，今年上半年中國對歐盟的出口激增20%，這在很大程度上也歸因於美國提高關稅導致的貿易轉移。

此外，過去10年，該產業的部分環節開始依賴移民和難民勞動力，現在也發生變化。據估計，約有25萬至40萬敘利亞人在土耳其的工廠工作，其中許多人工資相當低。土耳其批發商中心Giyimkent的負責人塞維茲利（Muzaffer Cevizli）估計，自去年12月敘利亞殘酷內戰結束、阿薩德政權垮台以來，多達20%的敘利亞人已返回家園。

報導直言，即使土耳其最終解決多年通貨膨脹和經濟管理不善造成的混亂局面，紡織業也難以恢復到以前的狀態。勞動成本越來越高，而且很可能還會持續下去。勞動力也越來越稀缺。塞維茲利表示，即使薪資很有競爭力，土耳其紡織廠也很難找到工人，「年輕人更喜歡辦公室工作，而不是到工廠上班，這是可以理解的。」

報導總結，大規模生產或許必須成為歷史，取而代之的是專注於品牌的建立、設計、快速交付和利基性產品，正如一位業內人士最近所說，土耳其需要停止試圖成為「歐洲的中國」。離岸外包或許是另一個解決方案，包括Eroglu和LC Waikiki在內的一些土耳其頂級品牌已經將部分生產轉移到埃及，其他品牌或許也需要效法。

