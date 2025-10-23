金融三業對中國曝險額將首度跌破8千億

金融三業對中國曝險額，將首度跌破8千億新台幣。圖為中國廣州市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融三業對中國曝險，即將首度跌破8千億大關！截至2025年8月底，金融三業（銀行、保險與證期投信）曝險金額為8020.55億元，年減2017.54億元，減幅20.1％；金管會官員表示，若按照目前趨勢不變，再過一、兩個月，預期金融三業對中國曝險將跌破「8」字頭，也就是降至７千多億元。

其中，比較特別為「產險業」，從2023年1月開始，迄今對中國就沒有任何曝險至今，也就是32個月「零曝險」。

根據金管會統計，截至今年8月底，金融三業對中國曝險部位合計為8020.55億元，若以今年前8月同期比較，已經減少1259億元。

若分別檢視金融三業，首先，「銀行業」從去年8月的曝險9235.29億元，大幅度降至7410.31億元，減少1824.98億元，年減19.76％。其中，銀行業的授信部位5046億元、投資部位1881億元、資金拆存為482億元，三項均呈現下降。

銀行局副局長張嘉魁表示，國銀對中國曝險占淨值比降至15%，較去年同期的20.1%，已經減少下降5個百分點，顯示中國經濟復甦不確定及地緣政治風險升溫下，國銀降低對中曝險部位。張嘉魁指出，銀行業對中國曝險部位，自今年7月底降至歷史新低後，8月又反彈增加82億元，以目前來看，變動的相對金額不是很大。

保險業部分，保險局副局長蔡火炎表示，整體保險業對中國有價證券投資金額為533億元，較去年同期665億元、減少132億元，年減19.8%，減少主因為中國政經情勢的變化。其中，壽險業對中國市場的投資比重逐年下降，資金運用持續依市場情勢調整；至於我產險業則對中國，沒有任何的曝險額度。

再者，在證券期貨投信業方面，證期局副局長高晶萍表示，8月底對中國曝險金額為77.24億元，年減幅逾4成，主要是證券商持有的金融商品減少所致；期貨商及投信投顧曝險與去年持平，整體對中國曝險占淨值比，由去年1.77%降至0.94%。

就個別業者來看，以曝險金額佔淨值比例來看，中國信託、凱基、永豐銀行分居前三名。

所謂「金融三業」包括：「銀行業」、「保險業」（產、壽險）及「證券業」（券商、期貨、投信）。曝險是授信、投資及資金拆存3大項目組成，曝險部位越大，相對風險就越高。

