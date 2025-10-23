驚！ADP停供「小非農」就業數據 恐加劇Fed貨幣政策難度

薪酬服務公司ADP Research從8月底以來已停止向美國聯準會（Fed）提供俗稱「小非農」的就業數據，恐增加Fed決策難度。圖為Fed主席鮑爾。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕知情人士透露，薪酬服務公司ADP Research 在美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller），今年 8 月 28 日發表演說提及該公司所提供、俗稱「小非農」的就業數據後，就停止向Fed提供該數據。該公司多年來一直向Fed提供「小非農」就業數據。在美國聯邦政府停擺導致官方經濟數據斷供之際，Fed再度失去了ADP數據，將使決策人士在10月底召開貨幣政策會議前夕面臨更大的訊息盲區。

綜合《彭博》、《華爾街日報》報導，ADP「小非農」就業數據涵蓋美國約20%私營企業勞動力，該數據通常在美國勞工統計局公布非農就業報告前2天發布，被市場視為預測就業趨勢的重要指標。目前尚不清楚 ADP 做出停供決定的原因。

請繼續往下閱讀...

ADP表示，該公司歷來向Fed免費提供匯總的行政數據，而非客戶數據，作為公共服務。該公司指出：「我們正在積極與Fed合作，以確保我們能夠改進流程，以符合我們嚴格的標準，並分享這些有意義的資訊。」

Fed仰賴官方政府報告、第三方數據和自身指標等多種經濟數據制定政策。Fed主席鮑爾 2019 年演說時談到與 ADP 合作，稱該公司提供「就業數據的獨立解讀，補充官方統計」。

鮑爾當時指出，「這項指標雖然用得還不久，但已證明能幫助我們更即時掌握就業變化」，並說Fed利用 ADP 數據建構自己的薪資就業指標，ADP 會在統計完成1週後將數據提供給Fed。

但鮑爾上週在1場經濟會議上表示，私人數據最好用來補充政府數據，政府數據才是黃金標準，若聯邦政府停擺持續一段時間，Fed將開始錯過這些數據，讓決策更具挑戰性。

知情人士透露，鮑爾曾試圖說服ADP恢復數據供應，但迄今這些努力尚未成功。

由於美國聯邦政府停擺，聯邦統計機構已大幅停止發布經濟數據，ADP數據斷供進一步削弱Fed對就業市場的即時把握。Fed將於10月28至29日召開例行貨幣政策會議，當前決策困難點在於，就業市場明顯走弱，但核心通膨壓力仍未完全消退。

儘管無法取得聯邦政府和ADP數據，但市場對Fed進一步降息的預期正持續升溫。市場預期Fed在10月會後降息1碼（0.25個百分點）的機率高達96.7%，這將使聯邦資金利率降至3.75%至4%區間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法