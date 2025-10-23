車市買氣保守 今年零售業營收恐難連9年紅

9月零售業營收翻黑，但如果扣除適逢民俗月淡季的汽機車零售業，整體零售業可年增1.3%。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今天公布9月批發、零售、餐飲等內需產業營業額統計，其中零售業翻黑，但如果扣除適逢民俗月淡季的汽機車零售，整體零售業可年增1.3%。估算零售業要達成連9年正成長，就須在今年剩下的3個月平均每月營收達到4384億元，是有相當的門檻。

9月零售業營收3938億元，年減2.2%，主因景氣不確定性仍高，消費意願偏趨保守，加上去年與今年的民俗月落點差異；零售業今年前9月營業額為3兆5393億元，年減0.9%。

估算零售業第4季營業額需達1兆3150億元，全年營業額才能維持正成長，然而，去年第4季平均每月營業額約落在4200億，有相當門檻存在，全年零售業表現很可能轉為衰退，結束連9年正成長。

陳玉芳補充，出國旅遊潮也對零售業銷售表現有部分影響，但後續百貨週年慶加上10月連假多，仍可望支撐零售業表現。

觀察細部產業別，9月汽機車零售業年減17.2%、家用器具及用品零售業年減5%；燃料零售業因油品價格低於上年同月，年減7.5%，電子購物及郵購業年增9.5%、超級市場年增6.3%、百貨公司年增3.4%、食品、飲料及菸草零售業年增3.9%、便利商店年增1.9%。

統計處副處長陳玉芳指出，汽機車銷售適逢民俗月淡季，若不計汽機車零售業，整體零售業仍年增1.3%。另一方面，汽機車貨物稅減免利多、車商促銷活動激勵下，9月汽機車零售業月增4.3%，排除民俗月淡季因素綜合來看8、9月汽機車掛牌數，減幅呈收斂。

