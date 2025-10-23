迎娶三商美邦人壽 中信、玉山兩強最具勝算

三商美邦人壽出售案進入最後出價階段，市場人士表示，這場搶親大賽以中信金最具勝算。圖為中信金控。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金控業再度上演搶親大戲。據瞭解，上次攔轎搶親未成功的中信金控（指新新併），已經出價要搶下三商美邦人壽；相關人士表示，準備許久的玉山金，非省油的燈，只要能夠拿出有競爭力的價格，將對中信金造成重大威脅，不過，整體來看，這場猶如耐力賽，最後中信仍最具勝算。

中信金發布重訊，對外宣布董事會決議通過進行轉投資案，由於外傳三商美邦人壽標售案，已經進行最後買家出價階段，目前只有最後兩家或三家有機會或資格，能迎娶買下三商美邦；在「新郎」方面，金融圈仍看好中信金及玉山金兩強，特別是近年來，尚無重大合併案件的中信，很明顯地，不僅其動作最大，機率也最高。

金融圈人士指出，毫無疑問，中信金與玉山金是最具競爭力的潛在買家，其中，過去已經併入大都會人壽、宏利人壽與台灣人壽的中信金，將透過這次機會，穩固且擴大金控版圖；不過，金融市場瞬息萬變，是否還會有新的變化，尚須進一步觀察。

