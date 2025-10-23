中信金、玉山金搶親 傳三商壽屬意「它」

三商美邦人壽出售案進入最後出價階段，潛在買家剩下中信金控與玉山金控。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中信金控今傍晚發布重訊，公告董事會決議進行轉投資，待交易確認後再行補充公告。內容雖未寫明投資案為何，但市場推測，應是中信金已完成對三商美邦人壽出價，因此依程序公告。但消息人士指出，相較於已有台灣人壽的中信金控，三商美邦更屬意旗下沒有人壽子公司的玉山金控。

三商美邦人壽出售案進入最後出價階段，潛在買家剩下中信金控與玉山金控。據了解，相較於已有台灣人壽的中信金控，三商美邦更屬意旗下沒有人壽子公司的玉山金控。

請繼續往下閱讀...

主要是因為目前的台灣人壽是由大都會人壽、宏利人壽及舊台灣人壽合併組成，過去各公司的核心系統並存運行，經過數年的新舊系統整合，明年新核心系統全面上線；如果再併購三商美邦，又要再經歷系統整合的過程。

截至今年6月底，三商美邦人壽已連續6期、長達3年資本適足率未達法定標準200％，加上明年保險業接軌在即，現在出售很難談到漂亮的價格，因此比起現金交易的一口價買斷，三商美邦要求買家必須以100%全部換股的方式併購；對買家來說，可以不必直接拿出現金，負擔減輕。

據了解，目前會先由潛在買家承接三商美邦最大的股東、三商投資控股公司所持有31.52%的股權，買家進入董事會並取得經營權，再進一步進行董事會的全面改組。

相關新聞請見：

中信金出價買三商壽？董事會決議進行轉投資案

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法