看好台積電！外媒分析師喊值得「立即入手」理由曝光

台積電近期公布今年第三季財報表現強勁。

〔財經頻道／綜合報導〕台積電近期公布今年第三季財報表現強勁，令人矚目。投資媒體《The Motley Fool》報導，AI硬體與軟體支出仍未放緩，市場研究公司Gartner預測，全球AI支出將在2025年達到驚人的1.5兆美元，比去年增長50%，並預計在2026年進一步跳升至2兆美元。其中，相當一部分支出將流向半導體領域。分析師Harsh Chauhan指出，把握這個龐大商機的最佳方式之一，就是投資「台積電」股票，其成長速度驚人，看起來未來仍可持續。

報導指出，台積電於10月16日公布第三季財報，營收與獲利均超出華爾街預期。原因很明顯，AI晶片需求正快速成長，涵蓋從數據中心、智慧型手機到個人電腦等多個領域。例如，預計2026年AI個人電腦銷量將增長60%，生成式AI智慧手機出貨量將增加32%。台積電作為全球最大晶圓代工廠，市占率約70%，幾乎為所有AI相關領域的公司生產晶片。

台積電的客戶名單極長，包括超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、Apple與聯發科等。這些公司都受益於AI熱潮，超微、輝達與博通從數據中心與個人電腦的AI採用中受益，高通、Apple與聯發科則因生成式AI智慧手機銷售提升而獲益。

事實上，台積電製造產能需求強勁，已將2025年資本支出中點從400億美元上調至410億美元，其中70%將投入先進晶片製造廠房，另外10%至20%用於先進封裝。考慮到2026年AI晶片與相關設備銷售將大幅增加，龐大的終端市場潛力理應讓台積電在明年及未來幾年持續保持強勁成長，超越分析師預期。

台積電今年股價已上漲49%，但預期本益比仍僅25倍。對於今年預計盈餘將成長46%的公司而言，仍具吸引力，分析師預期2026年盈餘成長可能放緩至20%。

然而，隨著AI晶片支出的持續增長，以及台積電明年可能將先進製程晶片價格上調5%至10%，其盈餘增長仍有強勁空間。若2026年每股盈餘（EPS）能增加30%至13.45美元，台積電ADR股價可能達到450美元，相較現價有約50%的上漲潛力。結論，台積電作為AI概念股，尚未到達頂點，目前仍是「必買」標的。

