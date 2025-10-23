自由電子報
築間火鍋轉彎 改用冷凍豬肉恢復正常供應

2025/10/23 19:30

築間餐飲集團原本決定暫停販售全部的豬肉品項，目前決定調整，旗下品牌所使用的豬肉全面改用冷凍豬肉，恢復正常供應。（記者楊雅民攝）築間餐飲集團原本決定暫停販售全部的豬肉品項，目前決定調整，旗下品牌所使用的豬肉全面改用冷凍豬肉，恢復正常供應。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台中一養豬場爆發非洲豬瘟，全台豬肉禁宰禁運5天，以火鍋連鎖店崛起的築間餐飲集團，原本決定暫停販售全部的豬肉品項，目前決定調整，旗下品牌所使用的豬肉全面改用冷凍豬肉，恢復正常供應。

築間表示，豬肉原料皆經合法管道取得，並依規定附有完整檢疫證明。

面對本次防疫措施，築間第一時間即盤點產品供應鏈，全面落實追溯管理。同時配合政府政策，維護顧客食品安全，公司旗下品牌皆不使用冷藏豬肉，所有餐點採用冷凍豬肉，待政策恢復正常供應，餐點供應不受影響，敬請安心享用。

築間餐飲集團今天早上原本決定，配合政府政策，維護顧客食品安全，現行有使用台灣豬肉的產品的品項皆自主下架，暫時停賣，待政策恢復正常供應，即恢復供應。

築間表示，旗下餐飲品牌主要使用進口豬肉，只有少數品項像雪花豬肉是採用國產冷凍豬肉。

