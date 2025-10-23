製造業生產指數年增2位數連19紅 全年有望成長1成以上

經濟部公布9月製造業生產指數。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（23日）發布9月工業生產指數115.38、製造業生產指數116.51，雙雙寫下歷年同月新高，分別年增15.48%及16.9%，皆連19紅。統計處預估，今年全年製造業生產指數正成長幅度上看1成。

統計處副處長陳玉芳表示，9月製造業生產指數仍呈兩位數成長，AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等需求熱絡，加以消費性電子新品備貨動能挹注，帶動資訊電子產業生產穩健提升，但傳統產業受市場需求疲軟而續呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增24.39%，其中積體電路業因12吋晶圓代工持續成長，年增26.53%；電腦電子產品及光學製品業則受惠 AI 浪潮延續及半導體產業投資動能續強，年增26.28%。

傳統產業方面，汽車及其零件業年減7.82%、 基本金屬業年減2.63%；機械設備業受惠半導體產業大廠積極擴產，年增10.71%，化學材料及肥料業雖受惠半導體客戶對拋光矽晶圓需求增加，致生產翻紅年增0.44%，但因若干產品仍受市場需求下滑及中國為首的同業低價競爭影響，抵銷部分增幅。

統計處預估，10月製造業生產指數落在114.22到118.22，年增13.6%到17.6%。

至於全年製造業生產能否正成長？陳玉芳指出，今年剩下3個月，若每月平均指數達到71.1，就可創新高、呈現正成長，成長幅度要達到1成，那每月平均指數需達到93.38，相當有機會。

展望未來，統計處表示，雖有全球貿易保護措施、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但AI、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單持續增長，加上年終消費旺季備貨需求挹注，有助支撐我國製造業生產動能穩步成長。

