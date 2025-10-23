東北季風與低氣壓共伴效應致豪雨 勞動部籲雇主加強防災措施

勞動部職業安全衛生署今（23）日提醒，連日大雨易造成土壤鬆軟、邊坡崩塌、落石及溪水暴漲等危險，事業單位與雇主應審慎因應，確保勞工生命安全。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到東北季風增強及颱風「風神」外圍環流共伴效應影響，連日降雨不斷，中央氣象署已預告，未來數日北部及東北部地區可能出現持續性降雨及局部豪雨，勞動部職業安全衛生署今（23）日提醒，連日大雨易造成土壤鬆軟、邊坡崩塌、落石及溪水暴漲等危險，事業單位與雇主應審慎因應，特別是從事「鄰水作業」與「邊坡／土方作業」等高風險工程時，更應落實防災安全措施，確保勞工生命安全。

職安署指出，雇主若安排勞工在河川、排水溝、溪流、水庫岸邊或臨海地區作業，應依《營造安全衛生設施標準》第14至16條規定，提供救生設施與必要通訊設備，並建立撤離路線與逃生機制；一旦雨勢轉強或出現水位上升徵兆，應立即停止作業並撤離至安全地點。

由於北部與東北部山區已出現邊坡坍方、土石滑落等災情，職安署強調，從事開挖、擋土及救災工程時，須確保邊坡安全坡度，先行清除可能崩落的土石或設置擋土支撐，並派員監視現場狀況，必要時立即通知人員與機具撤離。同時提醒，在積水或潮濕環境下操作電氣、機械設備，務必先切斷電源、確認環境安全，使用電動工具時應加裝漏電斷路器，以防觸電意外。

針對近期工地施工架倒塌事故，職安署再次呼籲雇主，加強檢查架材穩固度、繫牆桿固定情形及基腳是否下沉或滑動，架上若懸掛帆布或廣告物，應暫時拆卸，以免因瞬間強風壓力過大導致倒塌。

職安署強調，雇主若未於豪雨期間落實安全防護措施導致職災，將依法查處。面對天候不穩與災情持續，雇主與勞工應提高警覺、妥善避險，並於事後徹底檢查設施與設備，共同防範災害擴大。

