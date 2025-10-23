響應新南向政策 聯邦銀行、越南SHB銀行簽署合作備忘錄

聯邦銀行與越南SHB銀行簽署合作備忘錄。左起為SHB銀行同業及交易區域中心協理阮氏香、SHB風控長裴玉鳳、SHB總經理吳秋河、聯邦銀行總經理許維文、聯邦銀行副總洪劉麟、聯邦銀行副總盧文娟。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行積極響應政府新南向政策，自2020年起陸續與當地金融機構合作，承作多筆聯貸及自貸業務，持續深耕越南市場。看準越南金融市場具備高度成長潛力，聯邦銀行今（23）日宣布與越南西貢河內商業銀行（Saigon –Hanoi Commercial Joint Stock Bank ，SHB）正式簽署合作備忘錄（MOU）。簽約儀式由聯邦銀行總經理許維文與SHB總經理吳秋河（Ms. Ngo Thu Ha）代表簽署，展現聯邦銀行深化全球永續金融布局的決心。

聯邦銀行總經理許維文表示，西貢河內商業銀行（SHB）是越南按註冊資本計算排名前5大的民營商業銀行之一，在越南銀行體系的資產和存款市場中市佔率約3%至4%。SHB在越南國內擁有63家分行與230個交易辦事處，並在寮國、柬埔寨各國設有子行及緬甸設有代表處，總交易據點達587處。SHB已於胡志明證券交易所（HOSE）上市，且為越南VN30指數成分股；其信用評級獲穆迪（Moody's）授予B1穩定評級，並獲惠譽（Fitch）授予BB-穩定評級。

許維文強調，透過此次合作，不僅能促進越南綠色金融的永續發展，同時也展現聯邦銀行對亞太地區永續金融發展的堅定承諾。

西貢河內商業銀行（SHB）總經理吳秋河表示，SHB銀行成立於1993年，經過32年的發展歷程，在處理與合作夥伴、客戶、股東及員工的關係中始終秉持「誠信」的核心價值。近年來，SHB積極拓展並強化與全球金融機構的合作，透過與聯邦銀行的合作，期許為客戶提供更優質的金融服務與資金支持，尤其是支持越南政府所倡導與推動的重點產業，包括綠色能源與基礎設施建設等領域。

聯邦銀表示，越南受益於全球供應鏈重組，整體市場表現亮眼。預估今年經濟成長率可達8%，顯著高於全球平均水平。此外，截至2025年7月，越南政府已投入約150億美元的公共投資，用於推動大規模公共投資計畫，預期將持續推升越南的經濟成長率。聯邦銀行看好國際市場並積極佈局，致力促進臺越兩國在金融與經濟上的合作，充分展現聯邦銀行「佈局亞洲、深耕越南、放眼世界」的宏觀視野與決心。

