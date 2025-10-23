身家上億1天只花20元 76歲阿公炒股靠這招爽吃爽玩

日本資深股民桐谷廣人。（圖取自桐谷廣人 X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕日本資深股民桐谷廣人今年76歲，身家7億日圓（約台幣1.4億），數十年來都靠著炒股所獲得的股東優惠券過活，他23日PO出用股東優惠券爽吃爽玩的照片，一天只花100日圓（約台幣20元）的自行車停車費，網友直呼好羨慕。

日本資深股民桐谷廣人多年來靠著股東優惠券過日子，剩下很多開銷。（圖取自桐谷廣人X帳號）

日媒報導，桐谷廣人是一位完全靠股東福利生活的資深投資人，他於23日更新了自己的個人資料，PO出外出用餐的照片在網路引起轟動。

請繼續往下閱讀...

桐谷廣人分享了自己如何使用股東優惠券每天外出用餐。他在社群平台寫道：「昨天早上10點睡覺，下午2點半就醒了，所以一直到池袋才吃了東西。看電影之前，在Kineya吃了炸豬排蓋飯，花費720日圓。」

他還寫道，看完電影後，騎車去了新宿，除了游泳，還去了桑拿，最後在Nakau吃了蕎麥麵。唯一的花費就是100日圓的自行車停車費。」

PO文一出引發熱議，網友們對這位76歲長者的胃口讚不絕口，紛紛留言：「桐谷先生的體力令人驚嘆」、「這是充實而美好的生活」；還有網友看到桐谷的作息笑稱：「當我看著桐谷先生時，我覺得早睡早起不健康」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法