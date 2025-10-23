7旬夫妻淚訴夢想「變陷阱」僅1年退休金慘蒸發 兒目睹這幕驚呆

日媒以真實案例揭示，若沒做好退休資金規劃，平穩生活恐在一瞬間崩塌。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人夢想著領到退休金後，搬到鄉村、山裡享受第二人生，體驗「慢活」的退休生活，但理想與現實之間的落差常令人措手不及。日本一對7旬前公務員夫妻，他們擁有2500萬日圓（約新台幣498萬元）存款，兩人每月年金收入共約25萬日圓（約新台幣5萬元），退休後便搬到山裡一棟老房子一圓夢想，然而，這種夢想卻變成「陷阱」，最終吞噬掉退休金，1年後，他們的兒子被父母的生活現實弄得啞口無言。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，73歲的前地方公務員山野宏（化名）與70歲妻子靜子（化名）在退休後，搬到靜岡縣山區一棟已有60年歷史的老房子。夫妻兩人每月年金收入共約25萬日圓，退休金部分投入房屋整修後，仍保有約2500萬日圓存款，他們曾自信表示「完全不用擔心生活」。

請繼續往下閱讀...

山野先生表示，「一直住在人多的地方，退休後想在大自然裡悠閒度日。」他們購下老屋後進行基本水電與屋頂維修，並開始耕作小菜園，以補貼生活費。然而，搬遷生活很快帶來意想不到的困難。

冬天時，雪地清理超出預期，剷雪導致山野腰部受傷，水管也凍結了，他們唯一的交通工具是汽車，購物單程需要40分鐘，地勢陡峭、農務繁重，冬季水電費1個月超過4萬日圓（約新台幣8千元），距離最近診療所也需車程30分鐘，夫妻逐漸失去對生活的信心。

1年後，長子祐介（化名，42歲）探訪父母時，目睹了令人震驚的現實。老屋內寒冷、暖氣壞掉、舊窗簾縫隙透進冷風；廚房櫃子上堆放過期罐頭。靜子因感冒臥病在床，山野先生則連菜園也顧不上，體重消瘦。祐介表示「母親哭著說也許再也無法在這裡生活了。」

面對這樣的情況，祐介立即決定將父母接回東京近郊租屋。搬進老屋前，山野夫妻倆原先預估，每月生活費約13萬至15萬日圓（約新台幣2.6萬至3萬元），然而，實際支出也遠超預期，由於天氣寒冷導致水電費上漲、車輛維護、額外的裝修工程以及意外的醫療費用，使每月實際花費超過20萬日圓（約新台幣4萬元）。讓他們為退休存下的2500萬日圓，一年內已消耗約400萬日圓（約新台幣80萬元）。

山野坦言「住進山中老屋是夢想，但夢想需要承擔。我們現在住在離車站15分鐘的公寓，雖然空間不如老屋寬敞，但通勤方便、生活舒適，也讓我們慢慢找回笑容。」

專家指出，退休生活的理想實現關鍵，在於找到「最適合自己的生活方式」，而非單純追求環境的美好。金錢能提供選擇，但唯有生活方式適合自身，才能真正享受退休後的第二人生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法