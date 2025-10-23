連假前外資匯出！新台幣貶破30.8元 寫近半年新低

連假前外資匯出！新台幣貶破30.8元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕光復連假前市場保守，台股今日收跌逾百點，外資賣超且匯出下，新台幣兌美元匯率也貶破30.8元關卡，收在30.815元、貶值8.4分，匯價寫近半年新低，成交量放大至20.785億美元。

台股今日下跌116.65點，收在27532.26點，三大法人合計賣超249.14億元。其中，外資賣超249.14億元。

新台幣匯價受到日圓、韓元重貶連動，加上外資熱錢匯出，匯價一路走低，並收在當日最低價。本週新台幣貶值1.29角或0.42%，週線連3黑。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.03%、韓元重貶0.54%、日圓也大貶0.43%，台幣貶值0.27%，算是居中，另外，新幣小跌0.05%、人民幣小漲0.02%。整體亞幣走勢偏軟。

市場關注本週美國將發布的通膨數據，以及下週聯準會（Fed）動向，儘管市場預估下週Fed將再度降息1碼，不過美元表現仍相對強勢。

中央銀行總裁楊金龍今日於立法院財委會備質詢也提到，9月Fed降息時原本市場認為美元應該會走弱，但實際上美元最近都很強。

有立委問道，因Fed開始降息後熱錢跑來台灣，若Fed再降息，外資持續加碼台股、台幣強升，央行如何因應？楊表示，外資行為確實很難捉摸，這也是困擾央行的地方。

匯銀人士指出，近期美元轉強，與日圓、英鎊相繼重挫有關，日圓因新任首相高市早苗延續安倍寬鬆貨幣政策持續走低，也牽動主要亞幣走勢，台幣最近走勢更受到台股拉回、外資匯出影響，後續台幣走勢除觀察國際匯市表現外，外資動向仍是關鍵。

