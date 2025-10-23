不靠運氣靠策略！揭秘百萬美元富豪們靠「這10招」站上財富巔峰

外媒指出，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等企業家，透過推出具擴張性的科技產品創造了巨額財富。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕成功的企業家能夠透過策略性經營與自律習慣，逐步累積財富。美國財經雜誌《Entrepreneur》報導，一項對233位百萬美元富翁習慣的研究調查，發現了促成企業家成功的行為模式。報導列出當今最能幫助創業者累積百萬美元財富的10大致富商業活動。

1.推出可擴展的科技新創企業

像特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）等企業家，透過推出具擴張性的科技產品創造了巨額財富。馬斯克的特斯拉（Tesla）顛覆了電動車產業，並藉由「超級工廠」（Gigafactory）成功實現規模化生產。研究發現，那些投入創新事業的百萬富翁，平均只花12年就累積了740萬美元的資產。

2.開發創新型消費產品

布雷克莉（Sara Blakely）創立女性服飾品牌Spanx時，只是為了解決自身穿衣困擾，卻意外顛覆整個時尚界。研究顯示，60%的「夢想型創業家百萬富翁」都是憑藉熱情與創意驅動的產品致富。

3.擴大電商平台

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）透過持續將獲利再投入物流與倉儲，最終主宰全球電商市場。研究發現，這些成功企業家幾乎將所有利潤再投資於自身事業中。

4.建立策略性媒體合作夥伴關係

研究顯示，成功企業家花費大量時間建立「強力人脈」，與意見領袖或其他企業合作夥伴建立聯繫，以取得資金與成長機會。像是與內容創作者或品牌合作，共同開發媒體項目（如Podcast或YouTube頻道），以擴大影響力。

5.打造訂閱制服務

Netflix共同創辦人哈斯廷斯（Reed Hastings）成功將公司轉型為串流訂閱服務，並投入原創內容製作（如《怪奇物語》）。研究發現，富有的創業家都有一項共通習慣，就是在逆境中勇於轉型。

6.多元化投資事業利潤

許多成功企業家在主業開始獲利後，會將部分收益投入房地產、租賃業或財富管理領域，以建立多元收入來源。

7.建立數位平台

札克柏格（Mark Zuckerberg）透過收購Facebook、Instagram與WhatsApp等平台，讓Meta持續擴張規模。

8.建立「協同效益型」事業

許多百萬富翁會創建與核心業務相關但獨立運作的副業，形成多重收入來源，當一項業務受經濟影響時，其他項目仍能維持現金流。研究顯示，84%的企業家擁有3個協同收入來源，39%擁有4個收入來源，27%甚至超過5個。

9.推出健康品牌

英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）藉由推出「Virgin Active」健身房成功切入健康市場。

10.投資新興與成長型產業領域

研究顯示，成功的企業家能及早洞察新興產業並投入資源。如今，人工智慧（AI）與區塊鏈正是造就未來百萬富翁與億萬富翁的兩大領域。

