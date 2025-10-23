耶魯學者羅奇：中國消費占GDP比重過低 10年內應提高至50％

中國國家統計局的數據顯示，2024年居民消費占GDP比重達39.9%，遠低於全球平均。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續疲軟，越來越多經濟學家擔憂該國經濟前景，並提出建言。《彭博》報導，前摩根士丹利亞洲區主席、耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）23日表示，中國必須將消費占未來10年經濟產出的一半定為目標。

羅奇指出：「他們（中國）需要新的成長來源，而中國消費者就是這個來源，他們必須更積極為即將到來的第15個5年計畫設定目標。」

羅奇說，鑑於中國的經濟形勢，如房地產市場低迷，以及世界各國對中國出口日益加劇的抵制所構成威脅，情況比過去更加急迫，呼籲北京當局在10年內將家庭消費占國內生產總值（GDP）的比重，從目前的近40%提高至50%。

羅奇的呼籲呼應了中國經濟學家和政策顧問的觀點，其中包括國家發展研究院教授盧鋒。盧鋒今年8月底表示，中國可以爭取在未來5到10年內將消費占GDP的比重提高 5 到 10 個百分點。

中國領導人今年致力於刺激包括消費在內的國內需求，但隨著消費補貼效應的消退，近幾個月來提高家庭支出的進展停滯不前。

這些措施（包括對有小孩的家庭提供現金補貼）基本上是漸進的，沒有達到許多經濟學家所說的經濟轉型所必需的結構性改革。這些改革包括將財政和稅收制度轉向鼓勵消費而不是生產，以及改善社會安全網以減少預防性儲蓄。

中國國家統計局的數據顯示，2024年居民消費占GDP比重達39.9%。根據世界銀行的數據，中國家庭消費占GDP的比重低於全球56%的平均水準，高收入國家更接近 60%的水準。

牛津大學中國中心研究員馬格納斯（George Magnus）先前指出，自2007年至2009年全球金融危機以來，北京當局推出了一系列刺激消費的計畫，包括減稅和消費券、都市化方案、增加消費品供應的政策、發展電子商務、放寬住房和汽車限購、以舊換新計畫和逐步改善社會福利，但這些努力幾乎未能將消費占GDP比重拉高。

分析師和投資人本週將密切關注中共召開的20屆四中全會的成果，這次會議將制定至2031年的5年發展計畫。最新官方經濟數據顯示，在出口繁榮的推動下，工廠生產使中國有望實現今年的約5%成長目標，但消費仍然疲軟，投資萎縮，這對國內需求而言是1個令人擔憂的訊號。

