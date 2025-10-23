助職災勞工討公道！勞部明年元旦起律師諮詢、陪同和解「不限資力」

勞動部公布「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，為無力的職災勞工提供有力的支持。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕有感於職災發生後，不少勞工遭遇無良雇主無法獲得理賠，家屬面臨經濟困境，勞動部今（23）日公布「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，針對職災勞工將「不限資力」，均提供律師諮詢、陪同和解，也在第一時間製作職災檢查初判表；外籍移工則全程提供通譯服務。在後續的訴訟程序中，若是死亡、重傷勞工，提供法扶律師的協助，積極向雇主爭取權益，預計明（115）年1月1日起實施。

根據勞動部統計，113年的職災和解案中，有3成的和解金低於300萬元，其中更不乏極低的死亡和解金，讓遺屬頓失生活支援，勞動部因此決定站出來，透過制度協助弱勢勞工「討公道」，包括在程序上協助勞工及家屬釐清事故細節，並且提供律師等法律訴訟支援，協助職災勞工向雇主爭取應有的權益。

請繼續往下閱讀...

勞動部長洪申翰指出，實務上常見職災勞工及其家屬在職災發生後，因資訊不對等、權力不對等、經濟資源不對等，導致職災理賠金額偏低，甚至以脫產方式卸責。洪申翰以去年4月一位墜落死亡的工人為例，他因工地未設防墜設施而意外墜落，但家屬不知事發經過，工作因層層轉包，也不知雇主是誰，工人的太太是外籍配偶，有溝通障礙，包商來施壓逼談和解，也不知如何爭取自身權益。

勞動部指出，若發生職災，目前僅提供地方勞政人員權益諮詢，有條件的陪同調解及訴訟協助，但自明年1月1日起，只要是遭受職災，不限資力，都提供律師諮詢並陪同進行調解、和解以確保權益，避免倉促接受不利的和解或調解協議。若需進一步訴訟，也免除死亡、重傷者的資力審查。為了讓勞工了解職災發生經過、短資訊取得時程及強化證據可得性，也在第一時間提供「職災檢查初步分析表」。

對於進入訴訟程序的勞工，勞動部的最新協助方案，將同步提供經濟支持，包括給予收入、資產低於門檻的弱勢勞工，新增刑事訴訟必要費用、將民事訴訟必要費用的扶助額度提高至10萬元，同時提供訴訟期間生活費用，並代墊死亡職災勞工家屬假扣押程序待保提存金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法