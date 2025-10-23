VOLVO帥總裁親揭3「新」策略 組織改組朝全電動化轉型

台灣VOLVO代理總裁林裕凱今天親揭台灣計劃，將啟動新產品、新理念、新服務3「新」升級策略，朝全電動化轉型。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕VOLVO（國際富豪）汽車宣布全球插電式油電混合動力車（PHEV）銷量達100輛里程碑，台灣VOLVO代理總裁林裕凱今天親揭台灣計劃，將啟動新產品、新理念、新服務3「新」升級策略，朝全電動化轉型。

林裕凱表示，為應對市場變化及電動車的衝擊，台灣VOLVO 9月進行組織改組，以支持新產品、新理念、新服務3個NEW（新）的策略，成立新的銷售策略部門，整合銷售與產品策略，做為公司火車頭，應對高速變動的市場。

同時新增區域管理部門，深入經銷商，建立更緊密的合作關係，快速反饋市場問題；另外也將市場行銷、公關與新業務整合成1個部門，打破過往各業務獨立運作的模式，為認同VOLVO的消費者供一個無縫的品牌體驗。

林裕凱指出，「VOLVO 正持續穩健朝向成為全電動化汽車製造商、並在 2040 年完全實現碳中和的長遠目標」，會以符合顧客節奏的步伐邁進，插電式油電混合動力車款對於尚未準備好完全轉向純電動車的顧客而言，是通往未來的重要橋樑。

依循 VOLVO 原廠推進品牌迎向全電動化轉型的進程，台灣VOLVO 在「新產品」方面，將在 2026 年陸續引進小改款的 XC60、跨界純電越野休旅 EX30 Cross Country，以即備受國內車迷熱烈期待的豪華純電七人座 SUV 旗艦 EX90 等重量級新車。

面對台灣汽車市場的高強度競爭，也將以「新理念」進一步在行銷領域為 VOLVO 打造與眾不同的品牌形象，即將於10月底開幕的全新型態 VOLVO 凱銳汽車林口三井體驗店，將以北歐設計概念，透過新世代車款傳遞品牌新氣象，讓更廣泛的客群都能對VOLVO產生共鳴。

VOLVO也將與更多北歐品牌異業結盟，11月起即將引進SELAHATIN 精品牙膏、La Bruket 香氛等知名生活體驗精品，以及年底聖誕檔期與全家便利商店聯名推出精選飲品等，共同攜手開展不同領域的商機。

「新服務」方面因應新能源車款的銷售，將延伸至汽車美容、鍍膜、裝飾配件銷售等多角化經營的服務模式，讓車主能夠隨心所欲美化自己的愛車，並透過 VOLVO GO 提供租賃訂閱制的多元購車方案，如全新EX30 車款，於今年初正式上市後同步於租賃訂閱平台上線即被搶訂一空，成功以體驗式行銷的創新模式。

