股市活絡！證券劃撥存款逼近4兆元 連3月創歷史新高

向來被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，9月來到3兆8957億元。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會啟動降息帶動全球股市勁揚，台股隨美股連袂上攻，資金熱潮湧現。向來被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，9月來到3兆8957億元，連續3個月刷新歷史新高，單月增加927億元。

中央銀行今日公布9月金融情況顯示，日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.50%與0.54%；年增率則分別上升至5.24%與5.44%。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，M1B年增率攀升主要反映活期性存款增加，與股市熱絡及證券劃撥存款持續成長密切相關；M2年增率上揚，則受外資轉呈淨匯入影響。

統計顯示，9月外資本金匯入金額高達91.63億美元，推升台股月平均指數至25222點，創歷史新高，股市日平均成交值4523億元，亦為去年8月以來新高。融資餘額也回升至3844億元，為4月對等關稅措施上路以來的新高水準。

僑外法人佔股市比重由8月的32.8%激增至33.7%；本國法人也由11.3%小增至11.5%，惟自然人佔比反而略微下滑至54.8%。是否意味法人比散戶更加積極進場，官員表示不方便評論股市交易行為。

此外，外匯存款期底餘額略為下滑至8兆8589億元，較上月底減少、年減1.03%。官員指出，月底部分廠商資金匯出為主因，若以平均數觀察，9月外匯存款仍呈小幅增加，整體變化不大。外國人新台幣存款9月則降至1450億元，是否代表外資資金轉入股市，官員表示，外國人新台幣帳戶多為暫時性操作，「很難直接歸因於股市動向」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法