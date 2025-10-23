攻去中化商機 聯合再生尋求赴美投資

聯合再生尋求赴美投資。圖左起聯合在生新任執行長張為策、董事長洪傳獻、事業總經理姜暭先。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕聯合再生能源（3576）新任執行長張爲策（23日）談及最新展望，公司除模組銷售外，也鎖定運維、綠電交易、儲能等提供一站式服務，更放眼美國市場，因應川普去中化，已在尋求投資美國模組廠機會，預估明年台灣營約收占40%、海外60%。

聯合再生能源董事長洪傳獻今天指出，受惠美國太陽能市場的龐大商機，不排除於美國設廠及發展，也會朝日本儲能市場佈局，並投入海外與表後儲能開發。

請繼續往下閱讀...

張爲策進一步說明，即使川普政策打擊綠能，但美國市場每年仍有30GW到40GW產能，去中化反而是機會，已經有中資美廠準備撤出，聯合再生能源就可以尋求投資併購等機會，也符合川普的美國製造。

儲能先以台灣市場為主，但海外市場也不放過，成熟穩健後就會走到海外市場，張爲策形容，儲能就是綠能的孿生兄弟。另外，他也提到，台灣案場的模組有60、70%來自海外，但並未不適合台灣天氣，仍希望模組要台灣化。

新任事業總經理姜曍先則說明，今、明兩年光電併網量預估都在1.3GW，地面型因有爭議，併網量可能會縮減，預估屋頂型發展持平，每年約800MW，聯合再生將會推出抗颱的強化模組，配合新建物強制裝設屋頂光電政策而推抗炫光產品等。

姜暭先也補充，前台灣表後儲能市場在經濟部能源署的政策推動和台電時間電價差距拉大等回饋激勵下，更具發展潛力，而聯合再生已在台南有自建表後儲能示範案場，將參與儲能投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法