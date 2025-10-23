臻鼎董座沈慶芳開講：PCB登AI時代的關鍵力量

臻鼎董事長沈慶芳認為PCB將擔綱AI時代要角。（臻鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕印刷電路板產業盛會TPCA Show 2025熱烈展開，臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳今日於「半導體 X PCB異質整合高峰論壇」上指出，小至個人電腦、行動裝置，大到雲端資料中心、AI人工智慧、AIoT物聯網，所有電子產品的進化軌跡，都與PCB和半導體發展息息相關。隨著AI與先進封裝技術持續推進，PCB不再只是默默支撐的角色，而是被重新看見、成為驅動產業升級的關鍵力量。

沈慶芳表示，PCB的角色正從「訊號連接」走向「系統承載」，在現今主流的高效能運算趨勢下，邏輯運算晶片、高頻寬記憶體等元件常被緊密整合於同一平台上，PCB不僅需支撐更大的尺寸與更複雜的層數結構，還必須兼顧訊號完整性、散熱效能與電力分配。像是近年需求攀升的AI伺服器、GPU加速卡，帶動PCB的面積與厚度同步放大，結構設計與線路精度挑戰也隨之倍增。

沈慶芳補充，台灣在半導體與封測領域分別以全球69%與51%的市占率居領先地位，IC載板亦達到35%，且隨著AI與異質整合加速推進，預期市占率還會持續攀升，PCB的戰略地位勢必更加關鍵，成為驅動整體產業升級的核心動能。

為了實現更高速、更穩定的訊號傳輸，新材料與新製程的開發至關重要，從低損耗、高耐熱的基材，到極低介電常數（Dk）、極低損耗因子（Df）的超高速材料，以及單板動輒超過10萬孔、層間對位精度需控制在10微米以內的鑽孔工藝等，臻鼎積極與材料商、設備商在開發初期就展開協同合作，以策略夥伴關係一同加速材料成熟與製程優化，這種前端協同的研發模式，不僅強化供應鏈韌性，也逐步形成臻鼎獨有的技術生態體系。

除此之外，臻鼎也持續優化產能佈局，在中國廠區擴增AI高階HDI、HLC產能，以及高階軟板去瓶頸；泰國廠繼伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證後，二廠也在加速建設中，高雄AI園區建置高階ABF載板與HLC+HDI產能，預計於年底進入試產。這些產能規劃，將使臻鼎具備更高的供應彈性與在地化能力，即時因應AI與高速運算市場的需求變化，並強化在全球半導體與先進封裝供應鏈中的關鍵角色。

臻鼎總經理簡禎富提到，PCB製程的複雜度正逐漸向半導體產業看齊，製造過程必須盡可能降低人為接觸，才能確保穩定良率與一致品質。以高階AI伺服器主板為例，單一板子可能包含超過130道製程、10萬個以上鑽孔，任何微小偏差都可能影響系統效能。面對如此高強度的製程挑戰，數位轉型已成為臻鼎強化競爭力的關鍵，透過AI與數據技術導入，推動製程優化、自動化生產與智慧決策，全面提升生產良效率，這不僅是製造技術的升級，更是臻鼎邁向智慧化管理與永續經營的重要一步。

展望未來，AI讓世界加速運轉，也讓PCB從幕後走向舞台中央。沈慶芳認為，2026年將是臻鼎的關鍵成長年，AI手機、摺疊機、AI眼鏡、高階AI伺服器與IC載板需求都將迎來全面成長，屆時AI應用的滲透將更為廣泛，也將帶動整體供應鏈的結構升級。他強調，臻鼎將持續以「One ZDT」策略為核心，深化半導體、先進封裝與PCB的垂直整合，並以數據驅動決策與長期投資思維，推進智慧製造與全球布局，與產業夥伴共創「半導體＋先進封裝＋PCB」的新格局，為台灣電子產業在後摩爾時代開啟新一輪成長動能。

