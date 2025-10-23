T17、T18若解約給輝達值多少？游淑慧曝一數字被讚「懂行情」

游淑慧（右）指出，未來T17、T18設定地上權給輝達，權利金可能要90億至100億；地政局長王瑞雲（左）說要等正式評估，但也說游淑慧「很懂行情」。（取自北市議會網站）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽昨（22）日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約。國民黨北市議員游淑慧指出，解約已到最後一步，以法定要市值三成來算，預估未來專案設定地上權給輝達，權利金可能要90億至100億；地政局長王瑞雲說要等正式評估，但也說游淑慧「很懂行情」。

北市議會今進行民政部門質詢，游淑慧表示，看來距離解約剩下最後一步，大眾關心解約的成本，爭議在於新壽昨天還有提及設計成本，以及是否有利息補貼部分，這些最後是否還是編列預算送議會？

請繼續往下閱讀...

王瑞雲說，這是平均地權基金，最後還是會進議會，希望談判速度可以順利，這會期送進議會；下週會先由地政局、法務局等幕僚單位先與新壽溝通內容，正式的部分，則由府級來談。

游淑慧指出，先前北市府過於低價將T17、T18標給新壽，後來就有修法，規定地上權權利金應有保底機制，至少不低於市價的三成，以T17、T18每坪約250萬左右，未來再將兩基地間道路整合，土地市價約300億左右，三成大約落在90億到100億。王瑞雲說，還要依照正式評估，不過也說游淑慧「很懂行情」。

游淑慧說，市府有新洲美段43地號的學校預定地作為備案，真是絕妙好棋，完全佔據有利條件，新壽因此才會讓步；但，新壽責任只到昨天，接下來壓力都在市府了，建議市府拿出行政效率，能簽約就趕快簽約，不要把時間訂在明年6月電腦展，到時候黃仁勳要是有其它行程來不了怎麼辦？這件事情不能拖。

她說，不管是後續的都市計畫變更等，都可以列為契約當中甲方（北市府）的承諾事項，只要市府與新壽解約後，土地點交回來，就可以趕快來簽約，不要為了想要媒體的鎂光燈而拖延。

北市府秘書長李泰興也說，這部份應該多方進行，不要一個等一個。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法