物價漲不停 勞保年金會自動調漲嗎？完整解析！

〔財經頻道／綜合報導〕隨著物價上漲、生活支出增加，許多已退休的勞工好奇，自己領的勞保年金是否會自動隨物價上漲而「加薪」呢？

答案是「會」，勞保年金確實會依物價變動做調整，但並非每年都會調整，而是有其條件和幅度的限制。

根據勞保局資料，年金調整的依據是消費者物價指數（CPI）的「累計成長率」，累計成長率必須達到5%時，才會啟動一次性調整。

勞保年金的調整方式，是以勞工「開始領取的年度」起算，只要CPI累計成長率達到5%，便會進行調整，調幅為勞工當時的月領金額乘上該累計成長率。例如，若CPI累計成長率為5.5%，原本月領2萬元的人，每月年金會增加約1100元（2萬元×5.5%）。調整後金額會從調整當年5月開始發放，6月底時，帳戶上會多一筆「物價調整」款項。

年金調整啟動後，累計計算基準會從調整當年重新起算，必須等下一次累計漲幅超過5%時，才會再進行調整。

過去確實發生過多次年金調整，例如2024年因物價明顯上漲，勞保局共調整了過去8個年度的年金，調幅介於5.51%至7.59%，約有85萬名退休者受惠，為歷史上最大規模的一次調整；而2025年則未進行調整，原因是2009年至2024年的CPI累計成長率尚未達5%。

那些年度有望明年調漲勞保年金?

截至今年9月，CPI指數已達109.82，較112年度（102.95）累計漲幅達6.7%，已超過5%的門檻。根據資料顯示，100年度、101年度、105年度、106年度、107年度以及111年度這6個年度開始請領勞保年金的勞工，明年有望多領一些年金。



因此建議即將請領勞保年金的勞工，務必記住自己申請當年度的CPI指數是多少，這樣就能持續觀察往後CPI指數與申請當年指數的漲幅是否超過5%，一旦超過，年金金額便會調整增加。

如果忘記自己是哪一年開始請領，也可以上勞保局網站查詢該年度的CPI累計成長率是否已達5%。勞保局會公開相關公告，但不會寄送調整通知，想確認最直接的方式是上網查詢；若已有調整，存摺上會出現「物價調整」字樣，代表金額已經變動。

