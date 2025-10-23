買進台積電股票「刻不容緩」 3個理由外媒全說了

《The Motley Fool》指出買進台積電股票「刻不容緩」的3個理由。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，現在市場上充斥著人工智慧（AI）的熱潮，有些公司即使營收和獲利微薄，股價仍因投資人押注其AI佈局而飆升。與此同時，也有一些企業長年深耕技術領域，穩紮穩打的打造出主導市場的產品。報導認為，台積電顯然屬於後者，其擁有全球最先進的製程能力，並有望持續從AI需求中受益多年。報導分析，以下是買進台積電股票「刻不容緩」的3個理由。

1.人工智慧支出短期內不會放緩

台積電最新一季財報顯示，公司正明顯受惠於AI熱潮。銷售額年增30%，達到331億美元；台積電ADR收益成長39%，達到2.92美元。強勁的業績表現促使管理層重申，公司預計AI資料中心相關營收將以年複合成長率約45%的速度成長至2029年。

晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）預估，AI資料中心支出在2030年前可能達到4兆美元。晨星（Morningstar）研究則指出，台積電未來幾十年都將持續受惠於AI、物聯網與先進晶片製造的成長趨勢。換言之，所有這些都意味著台積電未來可能還有更多的成長空間。

2.競爭對手遠遠落後

台積電在先進晶片製造領域的市占率高達約90%，這使得公司能繼續穩坐AI投資潮的最大贏家之一。更關鍵的是，台積電在晶片製造領域的領先地位幾乎無人能敵，三星雖是最接近的對手，但仍落後不少，兩家公司都已進入2奈米先進製程，然而台積電的良率約60%，而三星僅有40%。簡言之，三星在生產這類新一代晶片時，效率仍遠不及台積電。

三星高層最近也承認，過去在判斷市場趨勢上反應太慢，錯失了早期AI紅利。這意味著台積電的領先優勢可能在未來幾年持續擴大。

3.其股價相對便宜

過去三年，台積電股價飆升，但即便如此，其估值仍相對合理。台積電目前的本益比（P/E）約為31倍，與標普500指數平均值相當，遠低於科技股平均的51倍。如今許多AI概念股估值泡沫化，投資人只要聽到公司提到「AI」就趨之若鶩。相比之下，台積電在營收與獲利上都實質受惠於AI浪潮，且在市場上具備明確優勢，但股價仍遠低於其他AI概念股。

