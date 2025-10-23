加速數位轉型 東捷資訊助美亞鋼管導入ERP私有雲

美亞鋼管攜手東捷資訊，率先國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private 。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近年傳產加速數位轉型，東捷資訊（6697）今日表示，台灣鋼管產業領導品牌美亞鋼管攜手東捷資訊，率先於國內鋼管業導入SAP ERP私有雲，不僅大幅提升財務月結效率與決策即時性，更展現企業數位轉型與國際市場拓展的決心。

東捷資訊說明，美亞鋼管是長年深耕本地與東南亞市場，事業版圖除了核心的鋼管製造業務外，也跨足了旅館服務（美亞商旅）與不動產開發（美邑建築），因全球產業數位化浪潮驅動，美亞鋼管也導入SAP系統，今年已經正式上線。

美亞鋼管總管理中心協理陳叔永表示，選擇SAP Cloud ERP Private最主要的考量在於能夠降低整體IT硬體設備投資與系統維運成本，讓IT人力能專注於業務創新與策略規劃，同時兼顧系統彈性、資安與法規遵循。

陳叔永也指出，相較於公有雲標準版本，私有雲版本雖然初期成本投入較高，但更能滿足企業對於客製化、升級與資料安全的嚴格要求，以及未來整合AI、智慧製造執行系統（MES）等新技術的擴充性。

本次專案導入過程中，經歷多輪平行測試與跨部門協作，並由東捷資訊顧問團隊全程負責專案規劃、流程梳理、系統建置與教育訓練。

美亞鋼管導入SAP Cloud ERP Private 後，美亞鋼管的財務、採購、銷售、庫存與生產等核心流程全面整合。導入後，財務月結作業由過去每月15日提前至7日前完成所有報表，大幅提升至少50%的決策即時性與經營效率。

同時，系統標準化流程與權限控管機制提升內控透明度與合規性，為企業永續經營與國際競爭力奠定基礎。

