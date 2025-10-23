童子賢：產業並非憑空繁榮 少子化的台灣應學會招鳳凰

和碩董事長童子賢今天出席半導體產業協會論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席半導體產業協會論壇時指出，產業的繁榮絕非憑空誕生，也不會永久維持。台灣在半導體與科技領域的領先值得驕傲，但若忽視教育、法規、金融等社會條件的支持，優勢恐將逐漸消耗，特別是少子化下的台灣，「應該學會招鳳凰，而非守株待兔」，且產業條件與生活條件一致的國家才會更加強盛。

童子賢以委內瑞拉、愛爾蘭為例說明產業集中化風險，委內瑞拉因高度依賴石油出口而在繁榮十年後崩壞，愛爾蘭則因金融與房地產過度集中，在2008年金融海嘯時迅速衰退。童子賢指出，台灣半導體蓬勃發展固然是國家競爭力象徵，但若社會條件與產業環境脫節，將重蹈他國覆轍，未來需要更具韌性的經濟結構，以支撐長期發展。

面對美中科技戰，童子賢認為，美國以晶片與設備管制為手段，中國則以稀土反制，全球產業鏈陷入「彼此卡脖子」的狀態。他分析，稀土與煉煤焦等高污染產業過度集中於中國，使製造國與消費國形成結構失衡；而台灣、日本等土地有限的國家難以承擔高污染產業，需以技術與策略合作彌補供應缺口。

談及能源與半導體關係，童子賢指出，電力應優先供應AI、電動車與先進製造業，「把電用在先進產業，是進步國家的象徵」。他強調，台灣近十年用電成長僅11.6%，顯示整體需求穩定，問題並非電不夠，而是能源配置與政策思維錯位。面對淨零轉型，他主張核能與綠能共存是務實解方，不應陷入意識形態爭議。

童子賢進一步提到，產業競爭力不僅取決於技術，也取決於人才與制度，以美國矽谷為例，指出黃仁勳、馬斯克、賈伯斯之父等皆非本土出生，美國科技業的多元背景促成創新。他最後強調，繁榮與和平都不會自然延續，唯有超前部署能源、法規與人才，台灣才能穩固半導體優勢並開創下一波產業成長動能，呼籲政府應以長期結構性規劃面對全球產業變局。

