中國稀土管制衝擊晶片生產？侯永清：目前庫存充足 短期無影響

台灣半導體產業協會理事長（TSIA）侯永清受訪表示，目前稀土及其他關鍵材料短期內庫存充足，中國稀土管制短期不會造成影響。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國管制稀土出口是否影響台灣半導體業生產？台灣半導體產業協會理事長（TSIA）侯永清受訪表示，目前稀土及其他關鍵材料短期內庫存充足，短期不會造成影響；但中長期仍需盤點替代來源，以應對供應可能中斷的風險，協會將持續與會員廠商合作，評估可能替代供應鏈，確保產業韌性。

電力供應被視為半導體與人工智慧產業的核心議題，侯永清強調，對未來10年的電力需求，應確保總量足夠、綠能供應充裕以及系統穩定，避免斷電影響生產製造。協會已向政府提出建議，包括確保總電量、支持綠能發展，以及建立每年檢視進度的時間表，以確保供電計畫落實。

請繼續往下閱讀...

關於先進製程設備，如 EUV（極紫外光）機器設備被認爲耗電量大，侯永清指出，雖然耗電量大，但透過提升製程效率，每代製程可節省25%至 30%整體電力消耗，對社會及全球能源使用反而有實質節能效果。

對於綠電，他也表示，政府規劃的綠能建設若如期完成，可基本滿足產業需求，但執行力仍是關鍵。協會期望政府能持續監督並提供透明進度，使企業能夠依此安排產業布局。

人才培育也是業界關注重點。侯永清表示，台灣人才短缺情況仍存在，外商進駐可能造成排擠效應，但協會策略是「先吸引優質產業，再擴大人才供給」。協會透過學校與高中開設半導體相關課程，並鼓勵女性加入產業，逐步擴大人才庫。此外，協會正收集會員公司需求，與經濟部及行政院溝通，設法提供系統化支援。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法