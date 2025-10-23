新壽提合意解約！顏若芳估分手費最高38億

台北市議員顏若芳今（23）估算，新壽與北市府「分手費」最高將會落在38億。（翻攝自網路）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕新壽昨（22）表示將放棄T17、T18地上權，並與北市府研議合意解約。台北市議員顏若芳今（23）在台北市議會質詢時表示，新壽在記者會中提及收回已支付成本就可以終止合約，顏若芳追問，市府是否有掌握成本。他表示，根據推算，土地利息損失最高金額將會落在38億元。

地政局長王瑞雲表示，目前依照合約會按比例退預繳金，大約是30億，新壽目前還有提到設計成本，不過還沒有精確數字。

顏若芳也問，針對前日台北市長李四川也有提到8億，金額內容包含哪些？王瑞雲說明，除了新壽已繳金額的利息，還有建照上面工程造價5%概估。

顏若芳呼籲，儘速與新壽開啟終止合約，期望能夠設定成本上限，最高為38.84億，希望可以用合法、合理、有據的方式跟新壽談合意解約。法務局長連堂凱回覆，最快將會在下週開會，議員建議也會納入討論內容。

